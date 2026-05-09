americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama brilla pese a los golpes los Spurs toman ventaja 2-1

MINNEAPOLIS (AP) — Victor Wembanyama juega con una agilidad y una elegancia bajo su imponente envergadura que pueden hacer que su dominio con los Spurs de San Antonio que parece que logra su dominio en ambos extremos casi sin esfuerzo.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama recupera un rebote en el juego 3 de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota el viernes 8 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama recupera un rebote en el juego 3 de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota el viernes 8 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Cortes recientes y moretones en esos largos brazos, después de pelear por la posición en la pintura y forcejear por los rebotes toda la noche con los Timberwolves de Minnesota, dejaron claro que Wembanyama tuvo que trabajar mucho para sumar 39 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en la victoria por 115-108 en el Juego 3 el viernes, que le dio a los Spurs una ventaja de 2-1 en la serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA.

“Va a pasar”, comentó Wembanyama. “Al fin y al cabo, son Lobos”.

Los Spurs se mantuvieron invictos como visitantes en esta postemporada con su primer triunfo en un partido realmente cerrado, después de cuatro victorias en la primera ronda sobre los Trail Blazers de Portland con márgenes de entre 12 y 21 puntos.

“Simplemente siguen mostrando crecimiento”, señaló el entrenador Mitch Johnson.

Y empieza con Wembanyama. El fenómeno francés de 22 años, que disputa la postemporada por primera vez, ha suma apenas siete partidos de playoffs, pero no ha perdido tiempo en escribir un legado importante.

¿Los únicos otros jugadores en la historia de la NBA que alcanzaron los umbrales de 35 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en un partido de playoffs? Los miembros del Salón de la Fama Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O'Neal. Y sólo Wembanyama lo ha logrado atinando más del 70% de de sus tiros de campo.

“Es bueno estar junto a los grandes”, expresó Wembanyama, quien atribuyó a Olajuwon haberle enseñado un tiro en giro con fadeaway que encestó por encima de su mentor Rudy Gobert durante un cuarto periodo de 16 puntos.

Lo hizo pese a cometer su quinta falta con 6:18 por jugar, y que lo enviaran a la banca apenas alrededor de un minuto en el tramo final, mientras ayudaba a los Spurs a despegar cada vez que los Wolves se acercaban a una posesión.

“Solo mantener la calma, recuperar la lucidez”, manifestó Wembanyama. “Nuestros entrenadores nos dicen qué hacer. Nos dan la receta, así que mientras nos mantengamos firmes y confiemos en nuestro proceso, vamos a estar bien”.

Wembanyama estableció un récord de postemporada de la NBA con 12 tiros bloqueados en el primer partido de la serie, pero lamentó su falta de impacto en ofensiva tras la derrota 104-102 ante los Wolves el lunes. Arrancó con todo el Juego 2 al imponer de inmediato su dominio en ambos extremos de la cancha, lo que impulsó a los Spurs a una victoria por 133-95 el miércoles, y el viaje hacia el norte no hizo nada por frenar eso.

Con un par de volcadas sin esfuerzo tras pases bombeados para empezar, la primera hecha en reversa, Wembanyama anotó los primeros siete puntos de los Spurs mientras se encaminaban a una ventaja de 18-3. Pero fue aún más determinante en defensa, al acechar en la pintura y con frecuencia provocar que los Wolves modificaran sus bandejas y tiros flotados para evitar ser bloqueados.

“Es un defensor de clase mundial. Siempre estás pendiente de él”, afirmó el escolta de los Wolves Ayo Dosunmu. “Sí, es un regalo en ese lado de la cancha”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter