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Wembanyama brilla de nuevo y Spurs derrotan 115-108 a Wolves para liderar 2-1 la serie

MINNEAPOLIS (AP) — Victor Wembanyama ofreció otra obra maestra con 39 puntos, 15 rebotes y una defensa aún más implacable, para que los Spurs de San Antonio tomaran una ventaja de 2-1 en la segunda ronda de los playoffs, al derrotar el viernes 115-108 a los Timberwolves de Minnesota.

El francés Victor Wembanyama festeja con Devin Vassell, su compañero en los Spurs de San Antonio, en el tercer duelo de la semifinal de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)
El francés Victor Wembanyama festeja con Devin Vassell, su compañero en los Spurs de San Antonio, en el tercer duelo de la semifinal de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

El astro francés acertó 13 de 18 tiros de campo y 10 de 12 desde la línea, además de sumar cinco tapas y disuadir a los rivales en la pintura. Los Spurs ganaron así su segundo partido consecutivo tras perder el primero en casa.

De'Aaron Fox anotó 17 puntos, mientras que Stephon Castle aportó 13 unidades y 12 asistencias.

Anthony Edwards terminó con 32 puntos y 14 rebotes, mientras que Naz Reid añadió 18 tantos y nueve rebotes para los Wolves, cuya defensa los mantuvo con vida tras un inicio desastroso.

Sin embargo, Minnesota permitió que los Spurs atinaran 6 de 10 triples en el decisivo tercer cuarto.

Minnesota será local el domingo en el cuarto partido. La serie regresará a San Antonio para el quinto duelo el martes.

Jaden McDaniels provocó la quinta falta de Wembanyama cuando quedaban 6:18 minutos y acercó a los Wolves a 99-98 con un par de tiros libres, pero los Spurs nunca estuvieron abajo en la segunda mitad pese a no tomar nunca una ventaja de dos dígitos.

Wembanyama no se inmutó pese al riesgo de faltas y cerró con 16 puntos en el último cuarto. Su triple, que respondió al de Reid, amplió la ventaja de San Antonio a seis unidades con 3:06 por jugar. Reid intentó otro cerca del final de la posesión en el siguiente ataque, pero el tiro pegó en el aro y Wembanyama capturó el rebote.

Edwards, que volvió a demostrarle a Minnesota su rápida capacidad de recuperación al regresar tras una fuerte contusión ósea en la rodilla izquierda hiperextendida después de apenas una semana para ser titular al inicio de la serie, anotó 22 puntos en la primera mitad para ayudarlos a reaccionar tras un déficit temprano de 18-3.

Los Wolves fallaron sus primeros 12 tiros y no lograron una canasta hasta la de Rudy Gobert cuando ya habían transcurrido 6:52 minutos. Pero a diferencia de la paliza de 133-95 que recibieron el miércoles en el segundo partido, tuvieron la inteligencia y la tenacidad defensivas para compensar los prolongados baches de tiro.

Edwards encestó un tiro de 31 pies sobre la bocina al final del primer cuarto, y McDaniels clavó un triple desde el ala para cerrar la primera mitad con un empate 51-51.

McDaniels y Julius Randle fueron los más afectados por la presencia de Wembanyama, incapaces de poner en marcha su juego de corta distancia y de atacar el aro. Entre ambos atinaron 8 de 34 en tiros de campo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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