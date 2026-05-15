Watkins brilla y Aston Villa arrolla al Liverpool para asegurar plaza en la Liga de Campeones

Ollie Watkins, del Aston Villa, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Aston Villa y Liverpool el viernes 15 de mayo de 2026, en Birmingham, Inglaterra. (Jacob King/PA via AP) AP

El triunfo también le garantizó al Villa un lugar en la Liga de Campeones del próximo año.

La victoria, apenas cinco días antes de que Aston Villa enfrente a Freiburg en la final de la Liga Europa, significó que el equipo de Unai Emery aseguró terminar entre los cinco primeros de la Liga Premier.

Liverpool estaba tres puntos por detrás en el quinto puesto y aún sufría por saber si logrará meterse en la Liga de Campeones del próximo año.

Los Reds fueron mejores en los primeros compases, con Cody Gakpo viendo cómo le anulaban un gol por fuera de juego y con Emiliano Martínez desviando un disparo con efecto desde larga distancia de Dominik Szoboszlai.

Sin embargo, el Villa fue encontrando calma a medida que avanzaba el primer tiempo y se puso en ventaja tres minutos antes del descanso. Morgan Rogers colocó un remate perfecto de derecha, fuera del alcance de Giorgi Mamardashvili, tras un tiro de esquina bien elaborado.

El cabezazo de Virgil van Dijk, a los ocho minutos del segundo tiempo, igualó para Liverpool, pero Villa empezó a dominar a medida que el partido se abrió.

A Watkins le anularon un gol por fuera de juego, pero lo compensó apenas unos minutos después, cuando aprovechó un resbalón de Szoboszlai que dejó a los Villanos con vía libre en el contraataque.

Anotó el tercero en el 73, cuando empujó el balón con el interior del pie desde muy cerca después de que Mamardashvili realizara dos atajadas excelentes.

Fue el sexto gol de Watkins en sus últimos siete partidos de liga, y fue una amenaza constante para una zaga de Liverpool que se veía insegura cada vez que los locales se lanzaban al ataque.

Emiliano Buendía estrelló un disparo de larga distancia en el travesaño —Rio Ngumoha hizo lo mismo para Liverpool en el otro arco— y luego John McGinn marcó el cuarto a dos minutos del final con un remate magníficamente colocado al ángulo lejano.

Van Dijk puso el 4-2 en el tiempo añadido con un cabezazo, pero fue un consuelo escaso para un Liverpool que se vio cansado y falto de chispa.

Su último partido de la temporada será ante Brentford el 24 de mayo, mientras que Villa se mide con Manchester City en el Etihad Stadium el mismo día.

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FUENTE: AP