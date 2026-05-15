Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA confirma contacto con el corazón del aparato de inteligencia cubano
El director de la Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, sostuvo este jueves en Havana una reunión de alto nivel con el general Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior cubano.
La revelación surgió después de que imágenes difundidas por la propia CIA en redes sociales permitieran identificar al funcionario cubano, pese a que los rostros aparecían parcialmente difuminados.
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Quién es Ramón Romero Curbelo
Romero Curbelo es considerado una de las figuras más poderosas y discretas del aparato de seguridad del régimen cubano.
Según reportes y organizaciones del exilio cubano:
Dirige la inteligencia del MININT
Supervisa estructuras de contrainteligencia
Coordina vigilancia política y control social
Tiene influencia directa sobre operaciones represivas
El funcionario aparece además identificado como el “10 de Picas” dentro del proyecto:
The Cuban Deck
una iniciativa que expone a figuras clave del poder cubano siguiendo el modelo de las cartas de “más buscados” utilizadas por EEUU en Irak.
La reunión incluyó a figuras clave del régimen
Además de Romero Curbelo, Ratcliffe también sostuvo encuentros con:
Lázaro Álvarez Casas
Raúl Guillermo Rodríguez Castro
Álvarez Casas fue sancionado anteriormente por EEUU bajo la Ley Global Magnitsky debido a acusaciones relacionadas con represión política.
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La visita ocurre en medio de la peor crisis energética en Cuba
El encuentro se produce mientras Cuba enfrenta:
Apagones masivos
Escasez extrema de combustible
Protestas en La Habana
Crisis alimentaria
Tensión social creciente
El ministro de Energía cubano:
Vicente de la O Levy
admitió recientemente que las reservas de combustible prácticamente se agotaron.
Trump condiciona cualquier acuerdo a “cambios fundamentales”
Según fuentes estadounidenses, Ratcliffe transmitió directamente un mensaje del presidente:
Donald Trump
Washington estaría dispuesto a dialogar con Cuba sobre:
Seguridad
Economía
Cooperación bilateral
pero únicamente si el régimen implementa “cambios fundamentales”.
La Habana busca salir de la lista de terrorismo
El régimen cubano utilizó el encuentro para insistir en que Cuba:
No representa amenaza para EEUU
No financia terrorismo
No debe permanecer en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo
La administración Trump reincorporó a Cuba a esa lista en 2025.
Marco Rubio endurece su discurso contra el régimen
Mientras avanzan estos contactos diplomáticos, el secretario de Estado:
Marco Rubio
ha mantenido una línea extremadamente dura contra La Habana.
Rubio declaró recientemente:
“Es una economía rota, no funcional e imposible de cambiar”.
La administración estadounidense mantiene además:
Más de 240 sanciones
Restricciones económicas
Presión sobre GAESA
Vigilancia militar cerca de Cuba