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CIA

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

John Ratcliffe sostuvo una reunión secreta en La Habana con el jefe de inteligencia cubano en plena crisis del régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
jef cia cuba

La CIA confirma contacto con el corazón del aparato de inteligencia cubano

El director de la Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, sostuvo este jueves en Havana una reunión de alto nivel con el general Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior cubano.

La revelación surgió después de que imágenes difundidas por la propia CIA en redes sociales permitieran identificar al funcionario cubano, pese a que los rostros aparecían parcialmente difuminados.

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Quién es Ramón Romero Curbelo

Romero Curbelo es considerado una de las figuras más poderosas y discretas del aparato de seguridad del régimen cubano.

Según reportes y organizaciones del exilio cubano:

Dirige la inteligencia del MININT

Supervisa estructuras de contrainteligencia

US CUBA

Coordina vigilancia política y control social

Tiene influencia directa sobre operaciones represivas

El funcionario aparece además identificado como el “10 de Picas” dentro del proyecto:

The Cuban Deck

una iniciativa que expone a figuras clave del poder cubano siguiendo el modelo de las cartas de “más buscados” utilizadas por EEUU en Irak.

La reunión incluyó a figuras clave del régimen

Además de Romero Curbelo, Ratcliffe también sostuvo encuentros con:

Lázaro Álvarez Casas

Raúl Guillermo Rodríguez Castro

Álvarez Casas fue sancionado anteriormente por EEUU bajo la Ley Global Magnitsky debido a acusaciones relacionadas con represión política.

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La visita ocurre en medio de la peor crisis energética en Cuba

El encuentro se produce mientras Cuba enfrenta:

Apagones masivos

Escasez extrema de combustible

Protestas en La Habana

Crisis alimentaria

Tensión social creciente

El ministro de Energía cubano:

Vicente de la O Levy

admitió recientemente que las reservas de combustible prácticamente se agotaron.

Trump condiciona cualquier acuerdo a “cambios fundamentales”

Según fuentes estadounidenses, Ratcliffe transmitió directamente un mensaje del presidente:

Donald Trump

Washington estaría dispuesto a dialogar con Cuba sobre:

Seguridad

Economía

Cooperación bilateral

pero únicamente si el régimen implementa “cambios fundamentales”.

La Habana busca salir de la lista de terrorismo

El régimen cubano utilizó el encuentro para insistir en que Cuba:

No representa amenaza para EEUU

No financia terrorismo

No debe permanecer en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

La administración Trump reincorporó a Cuba a esa lista en 2025.

Marco Rubio endurece su discurso contra el régimen

Mientras avanzan estos contactos diplomáticos, el secretario de Estado:

Marco Rubio

ha mantenido una línea extremadamente dura contra La Habana.

Rubio declaró recientemente:

“Es una economía rota, no funcional e imposible de cambiar”.

La administración estadounidense mantiene además:

Más de 240 sanciones

Restricciones económicas

Presión sobre GAESA

Vigilancia militar cerca de Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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