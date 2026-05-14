La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

El régimen de Cuba confirmó este jueves que el director de la Central Intelligence Agency , John Ratcliffe , visitó secretamente Havana al frente de una delegación presidencial estadounidense.

La información fue publicada oficialmente por el gobierno cubano a través de un comunicado divulgado en el portal del Partido Comunista de Cuba, confirmando uno de los contactos bilaterales de más alto nivel entre Washington y La Habana en décadas.

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la… pic.twitter.com/Du4q2OLo9d

La visita se conoció inicialmente tras detectarse el aterrizaje del vuelo SAM554, un Boeing C-40B Clipper procedente de la Base Andrews, en Maryland.

Se trata de vuelos reservados para:

Altos funcionarios estadounidenses

Delegaciones presidenciales

Misiones gubernamentales sensibles

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí.

El régimen admite reunión con el MININT cubano

Según el comunicado oficial, la visita fue aprobada directamente por “la Dirección de la Revolución” tras una solicitud del gobierno de United States.

La delegación encabezada por Ratcliffe sostuvo reuniones con representantes del:

Ministerio del Interior de Cuba (MININT)

El régimen describió el encuentro como parte de un intento de “contribuir al diálogo político entre ambas naciones”.

La lista de terrorismo fue uno de los temas centrales

Uno de los principales puntos abordados habría sido la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

La administración de Donald Trump reincorporó a Cuba a esa lista en 2025.

El gobierno cubano insistió en que:

Cuba “no constituye una amenaza” para EEUU

No alberga organizaciones terroristas

No financia actividades extremistas

Además negó la existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en la isla.

Washington mantiene presión máxima sobre Cuba

La visita ocurre en medio de una intensa presión de la administración Trump contra el régimen cubano.

En los últimos meses EEUU ha ejecutado:

Más de 240 sanciones

Interceptación de tanqueros petroleros

Restricciones económicas

Vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba

Washington también ha incrementado las sanciones contra:

GAESA

Funcionarios cubanos

Empresas estatales

Trump y Díaz-Canel abren la puerta al diálogo

La reunión se produce después de varios mensajes recientes de apertura diplomática.

El pasado 12 de mayo, Trump escribió:

“Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”

Posteriormente, Miguel Díaz-Canel afirmó que el régimen estaba “dispuesto siempre al diálogo”.

Incluso el canciller Bruno Rodríguez Parrilla suavizó recientemente su postura sobre una oferta estadounidense de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares.

La visita de Ratcliffe dispara especulaciones

La presencia del director de la CIA en La Habana ocurre además en un contexto de creciente tensión regional.

Ratcliffe ya había protagonizado contactos de alto nivel en América Latina tras viajar a Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro.

Analistas consideran que la visita refleja la importancia estratégica que Washington está otorgando actualmente a Cuba.