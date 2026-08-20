Walmart mantiene expectativas cautelosas tras obtener el menor crecimiento de ventas en 6 años

El logotipo de Walmart en una de sus tiendas, el 14 de agosto de 2025, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo) AP

El segundo trimestre de Walmart avivó la ansiedad sobre el bienestar financiero de los compradores de bajos ingresos, que gastan con cautela a medida que suben los precios en la gasolinera y en todas partes.

Las acciones de la empresa se desplomaron más de 8% el jueves y también ayudaron a arrastrar a la baja al mercado bursátil de Estados Unidos.

Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos, que miden las ventas en tiendas que se mantuvieron abiertas al menos un año junto con las ventas en línea vinculadas a esas ubicaciones, aumentaron 2,6% en el segundo trimestre. Eso representa una baja frente al 4,1% del primer trimestre.

Si se excluye la categoría de bienestar, que incluye las farmacias de Walmart, las ventas comparables subieron 3,4% en el segundo trimestre. La minorista indicó que las ventas se vieron afectadas por una legislación federal que exige que las farmacias proporcionen algunos medicamentos de alto costo de Medicare a precios limitados. Aun así, esa cifra quedó por debajo de las proyecciones de Wall Street, que apuntaban a un aumento de 3,8%, según FactSet.

A pesar de lo anterior, la ganancia trimestral de Walmart, impulsada por un reembolso arancelario de 2.900 millones de dólares, superó las expectativas, y lo mismo ocurrió con los ingresos. La empresa afirma que sigue ganando cuota de mercado.

Walmart utiliza los reembolsos arancelarios para bajar temporalmente los precios de 11.000 artículos, informó la empresa el jueves, en particular en comestibles y mercancía general.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este año que el presidente Donald Trump se excedió en su autoridad cuando impuso gravámenes de dos dígitos a las importaciones, lo que significa que las empresas de Estados Unidos tenían derecho a recibir reembolsos del gobierno.

Sin embargo, Walmart intenta contener los precios mientras se ve presionada por las mismas fuerzas que golpean al consumidor estadounidense, en particular, el aumento de los costos de la energía debido a la guerra con Irán. La empresa espera registrar este año 2.000 millones de dólares adicionales en costos incrementales de combustible.

La desaceleración de las ventas comparables, especialmente en las tiendas de Walmart, también refleja un cambio estratégico hacia el comercio electrónico, las membresías de Walmart+ y la publicidad. El negocio de comercio electrónico nacional de Walmart, que se ha convertido en un motor de crecimiento para la empresa, aumentó 24%.

Walmart señaló que el comercio electrónico en Estados Unidos ahora representa 23% del negocio total en Estados Unidos, el doble de la proporción de hace cinco años.

“A medida que estos negocios escalan, se convierten en una parte más significativa de nuestra mezcla, y están cambiando la forma de nuestro negocio”, expresó el jueves el director ejecutivo John Furner.

Walmart es considerada un barómetro del gasto del consumidor dada su vasta base de clientes. Más de 150 millones de clientes acuden a su sitio web o a sus tiendas cada semana, según la empresa minorista.

La trayectoria de Walmart podría atraer aún más atención después de que datos de Estados Unidos publicados el viernes mostraran que las ventas minoristas fueron sorprendentemente débiles en julio. Ese mismo día, una nueva medición sobre los consumidores realizada por la Universidad de Michigan reveló un creciente pesimismo sobre la economía.

El director financiero John David Rainey comentó el viernes que, cuando los precios de la gasolina suben por encima de 4 dólares, la empresa lo resiente.

“Hay un impacto psicológico en eso... en que los consumidores están tomando decisiones”, añadió Rainey. “Junio fue un poco más evidente al mirar el trimestre en términos de clientes haciendo concesiones. Y por eso nos hemos apoyado tanto en precios más bajos”.

El precio de un galón de gasolina volvió a subir durante la noche, según AAA, y llegó a 4,10 dólares.

Con el aumento en los precios, Walmart sigue captando una mayor proporción de consumidores más acomodados. La minorista ha señalado que las mayores ganancias de cuota de mercado para Walmart provienen de hogares con ingresos anuales superiores a 100.000 dólares.

El ingreso neto trimestral de Walmart fue de 6.370 millones de dólares, u 80 centavos por acción, en el periodo de tres meses que terminó el 31 de julio. Los resultados ajustados por acción fueron de 81 centavos, superando con holgura los 74 centavos que Wall Street esperaba, según FactSet.

Las ventas aumentaron 5,9% hasta alcanzar 187.940 millones de dólares. Los analistas pronosticaban 186.620 millones de dólares, según FactSet.

Para el tercer trimestre, Walmart espera obtener ganancias por acción de 62 a 64 centavos. Proyecta que las ventas suban entre 3% y 3,75%, lo que las ubica en un rango de 184.900 millones a 186.230 millones de dólares.

Para el año completo, Walmart ahora espera ganancias por acción en un rango de 2,80 a 2,87 dólares, mientras que las ventas deberían subir entre 4% y 5%. Eso implicaría un pronóstico de ventas en un rango de 741.700 millones a 748.800 millones de dólares, según FactSet.

Los analistas esperaban 2,90 dólares por acción y ventas de 752.060 millones de dólares para el año, según FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP