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EEUU

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

WASHINGTON (AP) — La inflación mayorista bajó el mes pasado, ya que los precios de la gasolina revirtieron parte del salto provocado por la guerra con Irán y otros costos también se moderaron, una señal de que la inflación al consumidor podría ir disminuyendo.

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)
Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio) AP

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 4,7% en julio respecto de hace un año, por debajo del 5,5% de junio. En términos mensuales, los precios mayoristas no registraron cambios de junio a julio, después de haber bajado un 0,1% el mes anterior.

Las cifras se conocen tras el informe de precios al consumidor publicado el miércoles, que también mostró una moderación modesta el mes pasado. Aun así, los precios al consumidor han aumentado más rápido que los salarios durante los últimos cuatro meses, lo que ha empeorado las finanzas de muchos estadounidenses. Y los precios de la gasolina subieron a finales de julio y a comienzos de agosto, lo que amenaza con volver a impulsar la inflación cuando se informen las cifras de agosto el próximo mes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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