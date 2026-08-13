Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 4,7% en julio respecto de hace un año, por debajo del 5,5% de junio. En términos mensuales, los precios mayoristas no registraron cambios de junio a julio, después de haber bajado un 0,1% el mes anterior.

Las cifras se conocen tras el informe de precios al consumidor publicado el miércoles, que también mostró una moderación modesta el mes pasado. Aun así, los precios al consumidor han aumentado más rápido que los salarios durante los últimos cuatro meses, lo que ha empeorado las finanzas de muchos estadounidenses. Y los precios de la gasolina subieron a finales de julio y a comienzos de agosto, lo que amenaza con volver a impulsar la inflación cuando se informen las cifras de agosto el próximo mes.