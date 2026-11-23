Pantallas muestran información financiera en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Nueva York, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 se disparó 4,7%, una muestra de cuánto depende el mercado bursátil de Estados Unidos de una sola industria. Los repuntes de las castigadas acciones vinculadas a la IA impulsaron al Nasdaq, que lideró el mercado con un alza de 6,5%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones saltó casi 1.450 puntos, o 3%.

Incluso antes de que Wall Street abriera, las operaciones en el mercado de futuros indicaban que las acciones en Estados Unidos estaban listas para poner fin a la racha de siete días de pérdidas que arrastró al S&P 500. Luego llegó la noticia sobre el regreso de Huang a Nvidia, aunque su junta directiva todavía investiga si fue objetivo de una espía extranjera y si generó alguna preocupación de seguridad nacional.

La acción de Nvidia se disparó 31,5%. La semana pasada se había desplomado casi 23%, aunque aún está por debajo de donde estaba antes de que estallara el escándalo de Huang.

Las acciones estrechamente vinculadas a Nvidia se dispararon. CoreWeave, una empresa que compra chips de Nvidia y luego alquila acceso a ellos a través de la nube, subió 22,3%.

Otras acciones de industrias que se han beneficiado del auge de la IA también recuperaron parte de sus pérdidas. GE Vernova, que ayuda a suministrar energía a centros de datos de IA, avanzó 8,2% tras la caída de casi 13% de la semana pasada. Caterpillar, cuyas ventas de equipos se han beneficiado por el auge de la construcción en torno a la IA, subió 7,2% después de hundirse 15% la semana pasada.

El rebote del lunes para el S&P 500 fue su mejor día desde abril de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump pausó la mayoría de sus aranceles anunciados el “Día de la Liberación”, que habían sacudido a los mercados bursátiles. Trump también pudo haber tenido influencia directa en este repunte más reciente.

“Creo que mi intervención fue muy importante” para convencer a la junta directiva de Nvidia de restituir a su cofundador, le dijo el mandatario a CNBC en una entrevista el lunes. Hace menos de una semana, Nvidia había rechazado una oferta de Huang para regresar como director general.

Trump afirmó que su gobierno le aseguró a Nvidia que no había preocupaciones de seguridad nacional por el regreso de Huang.

Sin embargo, la fortaleza del lunes podría ceder fácilmente ante más pérdidas debido a la larga lista de preocupaciones que persiguen a la industria.

Más allá de las preocupaciones generales de que los precios de las acciones de IA subieron demasiado y entraron en una burbuja, persisten los temores de que un Congreso controlado por los demócratas y las legislaturas estatales en todo el país puedan aumentar las regulaciones sobre la industria de la IA. Mientras tanto, las altas tasas de interés en el mercado de bonos están dificultando pedir dinero prestado para financiar la expansión de la IA.

Pero, del lado positivo para el mercado, las grandes empresas de Estados Unidos siguen registrando un fuerte crecimiento de ganancias, al menos por el momento. Las compañías del S&P 500 se encaminan a reportar un salto general de casi un 33% en las ganancias por acción durante el verano respecto a hace un año, según FactSet.

Eso sería el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 25%, y los precios de las acciones tienden a seguir la trayectoria de las ganancias corporativas a largo plazo.

Los riesgos que enfrenta la industria de la IA ciertamente podrían debilitar ese crecimiento, pero analistas de Barclays indican que sólo deberían “hacer que la expansión sea más lenta y más selectiva, más que descarrilarla”.

“Los mercados han quedado muy golpeados por la turbulencia de las últimas semanas, pero no creemos que el ciclo subyacente esté roto”, escribieron Ajay Rajadhyaksha y Amrut Nashikkar, de Barclays, en un informe. “Las ganancias siguen siendo sólidas, el crecimiento global se mantiene y, aun si la expansión de la IA se desacelera un poco, no se está desplomando. Los riesgos son reales, pero por ahora creemos que son manejables”.

Oracle subió 12,3% después de hacer un anuncio preventivo de que ya tenía asegurado todo el financiamiento necesario para cumplir su acuerdo de proporcionar potencia de cómputo a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

Al cierre, el S&P 500 avanzó 326,78 puntos hasta 7.237,17. El Dow saltó 1.447,98 unidades y quedó en 49.595,31, mientras que el Nasdaq se disparó 1.471,82 puntos hasta 24.089,56.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió levemente de 4,92% a 4,93%.

Los rendimientos recibieron un impulso al alza a medida que los inversionistas sintieron menos necesidad de refugiarse en inversiones consideradas más seguras.

Al mismo tiempo, recibieron presión a la baja debido a la caída de los precios del petróleo. El Brent bajó 3,6% para cotizarse en 86,68 dólares por barril. Ha estado oscilando entre 72 y 114 dólares desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero. ___ Las periodistas de The Associated Press Michelle Chapman, Elaine Kurtenbach y Chan Ho-him contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP