El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, responde a preguntas de reporteros tras la reunión de la Coalición de los Dispuestos en Berlín, el 19 de noviembre de 2026. (Sven Kaeuler/dpa via AP) AP

Encabezada por Francia y Reino Unido, la fuerza multinacional es una iniciativa ajena a la OTAN de la llamada Coalición de los Dispuestos, un grupo político más amplio formado por 37 naciones que apoyan a Ucrania.

Las maniobras, que comenzaron el 9 de noviembre y durarán dos semanas, evalúan por primera vez la capacidad de la coalición para desplegarse en Ucrania una vez que termine la contienda con Rusia. Su objetivo es tanto poner a prueba los planes de movilización como enviar un mensaje a Moscú y al gobierno de Estados Unidos de que los países europeos están incrementando su capacidad militar.

El ejercicio se realizó mientras dirigentes de Ucrania y de casi otras 40 delegaciones se reunían en Berlín para subrayar su apoyo a Kiev y explorar los arreglos de seguridad de Ucrania para la posguerra. El presidente, Volodymyr Zelenskyy, quiere asegurarse de que Rusia no vuelva a invadir, mientras que el Kremlin busca mantener a la alianza militar de la OTAN lejos de sus fronteras.

Jared Kushner, enviado de Estados Unidos, manifestó el jueves que cree que Rusia se siente “cómoda” con garantías de seguridad similares a las de la OTAN para la Ucrania de la posguerra. Kushner y el otro enviado estadounidense, Steve Witkoff, estaban en Berlín para tranquilizar a los líderes europeos sobre los esfuerzos del presidente del país, Donald Trump, para poner fin a la guerra de casi cinco años en su histórica cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping.

Según Kushner, Trump se sumó a las conversaciones de Berlín después de su reunión con Putin.

Ucrania lleva mucho tiempo tratando de ingresar a la OTAN, en especial por la garantía de defensa colectiva del Artículo 5 de la alianza, según la cual un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos. No está claro qué forma adoptarían las posibles garantías de seguridad, ni si Moscú y Kiev terminarían aceptándolas.

Tras la reunión, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que el ejercicio militar en Polonia “muestra que la Coalición de los Dispuestos está lista a contribuir junto con Estados Unidos a garantizar una paz”.

La fuerza multinacional ayudaría a regenerar el ejército de Ucrania

Unos 2.800 efectivos de Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Lituania, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido participan en el ejercicio de dos semanas, con Polonia aportando el respaldo logístico y Turquía participando desde Estambul.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó el jueves que su país movilizó 1.100 soldados y que “tenemos operaciones terrestres, aéreas, pero también marítimas; una docena de países que están activos en esta coalición”.

Las maniobras se producen tras 12 meses de planificación por parte de la Fuerza Multinacional-Ucrania, o MNF-U, explicó el brigadier británico Campbell Close, quien se desempeña como comandante adjunto de operaciones de la 1ª división del Ejército francés. Esa división está a cargo de la parte terrestre del ejercicio “Koalicja” en Polonia.

“Este es un ejercicio de despliegue", explicó Close el lunes en el campo de entrenamiento militar de Nowa Deba, en el sureste de Polonia. "Hemos ensayado la entrada en el teatro de operaciones, la llegada de miles de tropas y ahora pasamos al área de entrenamiento de Nowa Deba, donde estamos realizando instrucción de integración con ocho aliados”.

“Debo recalcar que somos una fuerza defensiva”, señaló.

También elogió a Polonia por la tarea “nada fácil” de gestionar la logística de mover miles de vehículos, personas y equipos en un corto periodo de tiempo.

Si se desplegara tras la consecución de un alto el fuego, la fuerza ayudaría a regenerar y reforzar las fuerzas armadas de Ucrania, aportaría la tranquilidad necesaria para reabrir el espacio aéreo del país y ayudaría a despejar minas en el mar Negro, sostuvo a principios de noviembre el teniente general Tom Bateman, comandante de la MNF-U. No se implicaría en labores de mantenimiento ni de supervisión de la paz.

Defensa antidrones y pruebas de nuevos equipos

Los soldados de la coalición llegaron a Polonia por tierra, mar y aire, dijo el gobierno polaco en un comunicado, antes de viajar en tren y por carretera a Nowa Deba, donde desde entonces entrenan juntos.

Ensayaron el transporte de personal y equipo a través de Polonia, realizaron ejercicios conjuntos de mando y control, y volaron cazas y un avión de reabastecimiento en vuelo para alistarse para ayudar a Ucrania a reabrir su espacio aéreo. Operaron drones de vigilancia, practicaron respuestas a ataques con aviones no tripulados y se entrenaron en guerra de trincheras en zonas boscosas.

La idea inicial de la Coalición de los Dispuestos era proporcionar a Ucrania garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN. Ante la ausencia de un compromiso de alianza para cumplir esa función, Francia y Reino Unido decidieron seguir adelante con los planes para una propuesta europea de naciones dispuestas a acudir en ayuda de Kiev si fuera necesario.

El año pasado, Putin dijo que cualquier soldado extranjero dentro de Ucrania sería considerado un “objetivo legítimo”.

La fuerza multinacional puede tener una función puramente defensiva, pero necesitaría ser una “fuerza de combate para su propia protección”, afirmó Ed Arnold, investigador asociado del centro de estudios militares RUSI en Londres.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP