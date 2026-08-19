Volcadura de un camión deja cientos de calamares derramados en una calle de Rhode Island

En esta imagen tomada con un dron, trabajadores recogen calamares de una calle, el domingo 16 de agosto de 2026, en Narragansett, Rhode Island. (John McNamara/PierPicture via AP) AP

La volcadura ocurrió el domingo en un día cálido y soleado en la localidad costera de Narragansett. El capitán de la Policía de Narragansett, Ryan Prest, comentó que se le informó que la escena “empezó a oler mal debido a que los calamares estuvieron bajo el sol por varias horas".

El vehículo transportaba los calamares hacia una planta de procesamiento ubicada a las afueras de la localidad cuando el remolque se soltó y quedó de costado en una curva de la carretera, derramando “parte significativa” de los calamares, informó el departamento de policía en un comunicado.

La policía se presentó al lugar del incidente a las 9:27 de la mañana, y el cruce no se reabrió hasta las 5:15 de la tarde, indicaron las autoridades.

Un video tomado desde el lugar mostraba el remolque de costado y una gran cantidad de calamares sobre la carretera.

“El calamar tiene un olor característico", señaló el residente y pescador Richard Stevens, en declaraciones a la cadena WJAR. "Puede oler muy mal, especialmente si cae sobre la carretera y se queda allí un rato”.

Las autoridades utilizaron maquinaria pesada y un camión de volteo para retirar a los calamares, indicó Prest.

El conductor y un pasajero en la cabina del camión resultaron ilesos y no hubo más vehículos involucrados, añadió el jefe policial. La Unidad de Control Comercial de la Policía Estatal de Rhode Island investiga el caso, pero no está claro si se tomará alguna medida, agregó.

“No hemos emitido ninguna multa”, afirmó Prest. “No estoy seguro de si la policía estatal emitirá alguna multa”.

La policía estatal no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Policía de Narragansett se tomó la situación con humor en una publicación en redes sociales el miércoles, señalando que el pueblo “todavía se está recuperando” del “Calamarocalípsis del 26 — el derrame que le dio un nuevo sentido a la frase ‘resbaladizo’”.

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Kelety informó desde Phoenix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP