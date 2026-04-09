Viajeros afrontan mayores costos y menos opciones de vuelo por volatilidad de los precios

Pasajeros caminan por el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, el 30 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

El culpable es la volatilidad de los precios del petróleo y del combustible de aviación, que se han disparado con fuerza desde que comenzó la guerra en Oriente Medio y los combates cerca del estrecho de Ormuz crearon un cuello de botella para el suministro mundial de petróleo.

“La volatilidad es la verdadera historia aquí”, manifestó Shye Gilad, un ex capitán de aerolínea que ahora enseña en la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown. “En este momento, las aerolíneas están tratando de apostar a lo que creen que ocurrirá en el futuro”.

Las aerolíneas están respondiendo con cautela, recortando horarios y ajustando precios de maneras que, según expertos, se sentirán de forma desigual en el mercado, pero que en última instancia afectarán a casi todos los viajeros.

Las aerolíneas de bajo costo y los clientes que dependen de ellas probablemente sentirán el golpe primero y con mayor intensidad, señalan los expertos, pero incluso los viajeros en cabinas premium no se librarán de precios más altos y horarios menos convenientes.

Los precios del petróleo han oscilado pronunciadamente en las últimas semanas: en un momento superaron brevemente los 119 dólares por barril y luego se desplomaron el miércoles por debajo de los 95 dólares después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto al fuego de dos semanas en Oriente Medio que reabrió brevemente el estrecho de Ormuz. Pero la incertidumbre detrás de esas oscilaciones persiste, especialmente después de que Irán volviera a cerrar la arteria clave para los envíos mundiales de petróleo en respuesta a ataques israelíes en Líbano.

“Cuando los precios se mueven rápidamente en ambas direcciones, es muy difícil para las aerolíneas hacer pronósticos”, explicó Gilad. “Por eso hay un desfase entre los movimientos del mercado petrolero y lo que los pasajeros ven en los precios de los boletos”.

En otras palabras, incluso cuando bajan los precios del petróleo, es posible que los viajeros no vean alivio de inmediato. Las aerolíneas pueden tardar meses, a veces incluso hasta un año, en ajustar tarifas y cargos mientras esperan que los mercados energéticos se estabilicen.

“Con este nivel de combustible, es difícil calificar algo como temporal”, declaró a reporteros esta semana el director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, después de que la aerolínea con sede en Atlanta aumentara sus tarifas por equipaje documentado.

Apretón global, efectos locales

Bastian indicó el miércoles, cuando Delta dio inicio a la temporada de resultados de las aerolíneas, que los mayores precios del combustible probablemente sumarán 2.000 millones de dólares en gastos operativos solo en el segundo trimestre.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, escribió en un memorando reciente al personal que, si los precios del combustible de aviación se mantienen elevados, eso significaría 11.000 millones de dólares adicionales en costos anuales. Eso es más del doble de lo que ganó United en su año más rentable.

“Para ponerlo en perspectiva”, señaló, “en el mejor año de United, ganamos menos de 5.000 millones de dólares”.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el precio promedio mundial del combustible de aviación subió la semana pasada a 209 dólares por barril, frente a aproximadamente 99 dólares a finales de febrero, cuando comenzó la guerra.

Los viajeros de Estados Unidos a Hong Kong y Nueva Delhi están pagando el precio.

Las aerolíneas de Estados Unidos están incorporando los mayores costos operativos en los precios de los boletos y en cargos adicionales. Delta, United, Southwest Airlines y JetBlue han aumentado sus tarifas por equipaje.

United ha ido más allá de los cargos adicionales para ajustar los precios en sus cabinas delanteras. La aerolínea dijo la semana pasada que está llevando el enfoque de “paga por lo que quieres”, ya estándar en clase económica, a sus cabinas premium, convirtiendo beneficios como la selección anticipada de asiento y los boletos totalmente reembolsables en extras opcionales.

Cathay Pacific, de Hong Kong, elevó recientemente los recargos por combustible en aproximadamente un 34% en todas las rutas, mientras que Air India añadió el lunes hasta 280 dólares en cargos a algunos vuelos. Emirates, Lufthansa y KLM también han ajustado cargos o tarifas para ajustarse a la volatilidad de precios.

Recortes de vuelos para reducir costos

Para algunos viajeros, no es solo el costo: es la incertidumbre lo que está cambiando la forma en que planifican los viajes.

Bill Moorehouse, de 50 años, director de soluciones en un proveedor global de servicios empresariales y tecnológicos, viaja por trabajo de manera habitual cada cuatro a seis semanas.

“Cuando tienes viajes de negocios y un calendario cuidadosamente coordinado, no quieres incógnitas ni interrupciones. Y ahora mismo, simplemente se siente como si fuera más probable que las cosas salgan mal y desvíen tu viaje”, comentó el residente de Cupertino, California.

Por ahora, se está quedando más cerca de casa.

“Creo que es un buen momento para hacer la limpieza de primavera y reconectar con amigos a nivel local”.

Mientras tanto, las aerolíneas también están ajustando cuánto vuelan.

BNP Paribas estima que los horarios globales de abril se han recortado aproximadamente un 5% en comparación con planes anteriores. La mayoría de las reducciones están en Oriente Medio, indicó el banco de inversión global, aunque también estaban surgiendo recortes menores en Europa, Asia y Norteamérica.

United Airlines está recortando cerca del 5% de sus vuelos previstos en el corto plazo, reduciendo rutas menos rentables y suspendiendo temporalmente algunos servicios internacionales en lugar de “quemar efectivo” en viajes que no pueden absorber los costos más altos del combustible. El director ejecutivo de la aerolínea dijo que los recortes apuntarán a vuelos nocturnos y a rutas en días históricamente más flojos para viajar, como martes, miércoles y sábado.

Delta está descartando planes para añadir más vuelos y asientos este verano, dejando alrededor de un 3,5% menos de asientos de lo originalmente previsto.

Planes de viaje trastocados

Estos movimientos muestran por qué las grandes aerolíneas están mejor posicionadas para resistir el aumento del precio del combustible que las aerolíneas de bajo costo, cuyo modelo les deja menos flexibilidad para absorber costos inesperados. Las aerolíneas más grandes pueden apoyarse en precios dinámicos, vender más asientos a tarifas más altas o usar aviones más grandes en ciertas rutas, lo que les permite recortar vuelos sin perder capacidad total.

“Los viajeros de ocio y los viajeros conscientes del presupuesto lo van a sentir primero, sin duda, porque puede marcar la diferencia entre ir y no ir”, afirmó Gilad.

Ya marcó la diferencia para Anna Del Vecchio. La residente de Seattle, de 36 años, ha convertido en una tradición anual de primavera visitar a su familia en Filadelfia antes de volar a París para ver a amigos que conoció cuando era adolescente durante una pasantía de voluntariado.

Sus puntos de tarjeta de crédito suelen cubrir el vuelo de ida y vuelta, pero ahora los precios de los boletos rondan los 1.400 dólares, casi el doble de lo que ha pagado en años anteriores.

“No alcanzaba ni a rozar el costo del vuelo esta vez”, contó, “así que decidí posponer el viaje”.

Pero si el pasaje supera los 1.500 dólares, quizá no pueda hacer un viaje que no se ha perdido en años.

“Podría ser que al final simplemente tendré que viajar menos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP