americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación es acusado de asesinar a empleada en Fort Myers, Florida; el caso reaviva debate migratorio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Rolbert Joachim

Fort Myers, Florida — Un inmigrante haitiano identificado como Rolbert Joachim fue acusado de asesinar brutalmente a una empleada de una gasolinera, en un caso que ha generado fuerte indignación y reabre el debate sobre políticas migratorias en Estados Unidos.

El crimen ocurrió el pasado 3 de abril, cuando la víctima salió al estacionamiento del establecimiento para confrontar al agresor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrandonStraka/status/2041649731403968706?s=20&partner=&hide_thread=false

Ataque brutal en plena vía pública

Según reportes oficiales, la mujer fue atacada con un martillo, recibiendo múltiples golpes en la cabeza que le causaron la muerte.

El hecho ocurrió en Fort Myers y es investigado como un homicidio violento.

Historial migratorio bajo escrutinio

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):

Joachim ingresó ilegalmente a EE.UU. en 2022

Fue detenido y posteriormente liberado

Un juez ordenó su deportación ese mismo año

Recibió Estatus de Protección Temporal (TPS)

El TPS le permitió permanecer legalmente en el país hasta 2024.

Debate político en aumento

El caso ha generado críticas hacia la política migratoria vigente, especialmente en relación con:

Liberación de inmigrantes con órdenes de deportación

Uso del TPS en ciertos casos

Seguridad pública

Autoridades no han emitido comentarios adicionales sobre posibles fallas en el proceso.

Investigación en curso

Las autoridades continúan recopilando pruebas mientras el sospechoso enfrenta cargos por homicidio.

El caso sigue en desarrollo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan en miami a boxeador cubano frank zaldivar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Por Redacción América Noticias Miami
baby lores participa en audiencia migratoria de insurrecto en eeuu y reacciona al proceso

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Por Redacción América Noticias Miami
? hialeah | arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el parque amelia earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Por Redacción América Noticias Miami
hallan criadero ilegal con mas de 500 gallos de pelea en miami: arrestan a dos cubanos por crueldad animal

HALLAN CRIADERO ILEGAL CON MÁS DE 500 GALLOS DE PELEA EN MIAMI: arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter