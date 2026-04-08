Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Fort Myers, Florida — Un inmigrante haitiano identificado como Rolbert Joachim fue acusado de asesinar brutalmente a una empleada de una gasolinera, en un caso que ha generado fuerte indignación y reabre el debate sobre políticas migratorias en Estados Unidos.
El crimen ocurrió el pasado 3 de abril, cuando la víctima salió al estacionamiento del establecimiento para confrontar al agresor.
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Ataque brutal en plena vía pública
Según reportes oficiales, la mujer fue atacada con un martillo, recibiendo múltiples golpes en la cabeza que le causaron la muerte.
El hecho ocurrió en Fort Myers y es investigado como un homicidio violento.
Historial migratorio bajo escrutinio
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):
Joachim ingresó ilegalmente a EE.UU. en 2022
Fue detenido y posteriormente liberado
Un juez ordenó su deportación ese mismo año
Recibió Estatus de Protección Temporal (TPS)
El TPS le permitió permanecer legalmente en el país hasta 2024.
Debate político en aumento
El caso ha generado críticas hacia la política migratoria vigente, especialmente en relación con:
Liberación de inmigrantes con órdenes de deportación
Uso del TPS en ciertos casos
Seguridad pública
Autoridades no han emitido comentarios adicionales sobre posibles fallas en el proceso.
Investigación en curso
Las autoridades continúan recopilando pruebas mientras el sospechoso enfrenta cargos por homicidio.
El caso sigue en desarrollo.