americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Irán

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán cierra Ormuz y amenaza destruir barcos tras ataques de Israel; crece tensión en mercados globales

Trump Ormuz

Teherán / Oriente Medio — El régimen de Irán volvió a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa: cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización será “atacada y destruida”, en respuesta a recientes ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano.

La decisión rompe en la práctica el libre tránsito acordado horas antes como parte de la tregua con Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visegrad24/status/2041854362293518643?s=20&partner=&hide_thread=false

Amenaza directa a buques

La Armada iraní emitió un mensaje contundente a las embarcaciones en la zona:

“Cualquier embarcación que intente adentrarse será atacada y destruida”.

El tránsito quedó suspendido, salvo excepciones puntuales autorizadas por Teherán.

Ruta clave en riesgo

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más críticos del comercio global:

Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial

Es vital para mercados energéticos

Su cierre impacta precios y suministro global

Cientos de buques atrapados

Datos de monitoreo marítimo revelan la magnitud del bloqueo:

Más de 400 petroleros en la zona

Decenas de buques de gas licuado

Tráfico parcialmente paralizado

Algunos barcos habían comenzado a moverse tras la tregua, pero la nueva medida volvió a frenar el flujo.

Escalada tras ataques en Líbano

Irán justificó el cierre como respuesta directa a los bombardeos israelíes contra Hezbollah, elevando la tensión en toda la región.

El movimiento se produce apenas horas después del anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán.

Impacto inmediato

La incertidumbre energética vuelve a sacudir los mercados:

Riesgo de alza en precios del petróleo

Presión sobre cadenas de suministro

Aumento de la volatilidad global

Escenario incierto

Aunque hubo permisos aislados para algunos buques, el tránsito sigue restringido y bajo control militar iraní.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada mayor.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
? la isla de kharg: la debilidad de iran que podria definir la guerra

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

trump advierte que termina una era en iran tras bombardeos masivos de eeuu e israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

trump dice que piloto rescatado en iran esta gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

trump confirma rescate de tripulante de f-15 en iran tras audaz operacion militar de eeuu

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter