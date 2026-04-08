Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Teherán / Oriente Medio — El régimen de Irán volvió a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa: cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización será “atacada y destruida” , en respuesta a recientes ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano .

La decisión rompe en la práctica el libre tránsito acordado horas antes como parte de la tregua con Estados Unidos.

La Armada iraní emitió un mensaje contundente a las embarcaciones en la zona:

“Cualquier embarcación que intente adentrarse será atacada y destruida”.

El tránsito quedó suspendido, salvo excepciones puntuales autorizadas por Teherán.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más críticos del comercio global:

Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial

Es vital para mercados energéticos

Su cierre impacta precios y suministro global

Cientos de buques atrapados

Datos de monitoreo marítimo revelan la magnitud del bloqueo:

Más de 400 petroleros en la zona

Decenas de buques de gas licuado

Tráfico parcialmente paralizado

Algunos barcos habían comenzado a moverse tras la tregua, pero la nueva medida volvió a frenar el flujo.

Escalada tras ataques en Líbano

Irán justificó el cierre como respuesta directa a los bombardeos israelíes contra Hezbollah, elevando la tensión en toda la región.

El movimiento se produce apenas horas después del anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán.

Impacto inmediato

La incertidumbre energética vuelve a sacudir los mercados:

Riesgo de alza en precios del petróleo

Presión sobre cadenas de suministro

Aumento de la volatilidad global

Escenario incierto

Aunque hubo permisos aislados para algunos buques, el tránsito sigue restringido y bajo control militar iraní.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada mayor.