Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Teherán / Oriente Medio — El régimen de Irán volvió a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa: cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización será “atacada y destruida”, en respuesta a recientes ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano.
La decisión rompe en la práctica el libre tránsito acordado horas antes como parte de la tregua con Estados Unidos.
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Amenaza directa a buques
La Armada iraní emitió un mensaje contundente a las embarcaciones en la zona:
“Cualquier embarcación que intente adentrarse será atacada y destruida”.
El tránsito quedó suspendido, salvo excepciones puntuales autorizadas por Teherán.
Ruta clave en riesgo
El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más críticos del comercio global:
Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial
Es vital para mercados energéticos
Su cierre impacta precios y suministro global
Cientos de buques atrapados
Datos de monitoreo marítimo revelan la magnitud del bloqueo:
Más de 400 petroleros en la zona
Decenas de buques de gas licuado
Tráfico parcialmente paralizado
Algunos barcos habían comenzado a moverse tras la tregua, pero la nueva medida volvió a frenar el flujo.
Escalada tras ataques en Líbano
Irán justificó el cierre como respuesta directa a los bombardeos israelíes contra Hezbollah, elevando la tensión en toda la región.
El movimiento se produce apenas horas después del anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán.
Impacto inmediato
La incertidumbre energética vuelve a sacudir los mercados:
Riesgo de alza en precios del petróleo
Presión sobre cadenas de suministro
Aumento de la volatilidad global
Escenario incierto
Aunque hubo permisos aislados para algunos buques, el tránsito sigue restringido y bajo control militar iraní.
La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada mayor.