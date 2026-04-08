Veterano australiano condecorado permanece preso por cargos de crímenes de guerra en Afganistán

Roberts-Smith recibió tanto la Cruz Victoria como la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán y es apenas el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán acusado de un crimen de guerra.

Los cargos se producen tras un reporte militar publicado en 2020 que halló indicios de que tropas de élite del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) australiano y de un regimiento de comandos mataron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, campesinos y otros no combatientes. Unos 40.000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 murieron.

Las acusaciones contra Roberts-Smith se relacionan con las muertes de cinco afganos que fallecieron en 2009 y 2012 mientras él servía en Afganistán como cabo de élite del SAS. La policía alega que él disparó a sus víctimas o que ordenó a un subordinado que les disparara.

La policía indicó que el martes se le imputaron cinco cargos de asesinato como crimen de guerra. Pero los cargos presentados ante el tribunal el miércoles fueron dos cargos de asesinato como crimen de guerra y tres cargos de ayudar o instigar un asesinato como crimen de guerra. Todos los cargos conllevan la misma posible pena máxima: cadena perpetua.

La ley australiana define el asesinato como crimen de guerra como la muerte intencional, en un contexto de conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como un civil, un prisionero de guerra o un soldado herido.

Roberts-Smith, de 47 años, pasó la noche en la cárcel después de ser detenido en el Aeropuerto de Sydney el martes por la mañana, y no compareció ante la corte el miércoles ni en persona ni por videoconferencia.

Sus abogados no presentaron declaraciones de culpabilidad o inocencia frente a los cargos ni solicitaron su liberación bajo fianza. El caso fue aplazado hasta el 4 de junio.

Un tribunal civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que él presentó después de que periódicos publicaran artículos en 2018 en los que lo acusaban de una serie de crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las pretensiones de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente mató ilegalmente a cuatro no combatientes en 2009 y 2012.

Pero, mientras que el tribunal civil determinó que las acusaciones de crímenes de guerra estaban mayormente probadas según el criterio de la preponderancia de la evidencia, los cargos de asesinato como crimen de guerra tendrían que demostrarse en una corte penal con un estándar más alto: más allá de toda duda razonable.

Roberts-Smith es el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán acusado de un crimen de guerra.

El exsoldado del SAS Oliver Schulz se ha declarado no culpable de un cargo de asesinato como crimen de guerra. Se le acusa de disparar tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en 2012.

Los fiscales y los abogados defensores manifestaron que es poco probable que el juicio de Schulz se celebre antes de 2027.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP