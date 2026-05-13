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Venus Williams, de 45 años, jugará dobles femenino en Roland Garros con Hailey Baptiste

PARÍS (AP) — Venus Williams jugará el torneo de dobles femenino en el Abierto de Francia este mes junto a Hailey Baptiste, quien es 21 años menor que ella.

ARCHIVO - Venus Williams devuelve ante Olga Danilovic en la primera ronda del Abierto de Australia, el 18 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Aaron Favila)
ARCHIVO - Venus Williams devuelve ante Olga Danilovic en la primera ronda del Abierto de Australia, el 18 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Aaron Favila) AP

La pareja estadounidense figuró entre las inscritas confirmadas el miércoles por los organizadores para el Grand Slam sobre arcilla en Roland Garros, que comienza el 24 de mayo en el oeste de París.

Williams, de 45 años, no jugará el individual femenino.

Williams recibió una invitación (wild card) para el Abierto de Australia, donde perdió en la primera ronda y se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal de individuales del Slam australiano.

Ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales, Williams anteriormente llegó a ser la número 1 del ranking tanto en individuales como en dobles.

Williams perdió la final de individuales del Abierto de Francia ante su hermana menor Serena en 2002, y juntas ganaron dos veces el dobles del Abierto de Francia, en 1999 y 2010.

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