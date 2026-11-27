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Se vendió lo suficientemente bien como para encabezar la lista de los libros de no ficción más vendidos de The New York Times, pero no se acercó al nivel de las autobiografías de predecesores como Barack Obama y Bill Clinton.

Circana hace un seguimiento de alrededor del 85% del mercado de libros físicos.

“Promise Me, America”, publicado la semana pasada, recibió críticas tibias. Los críticos consideraron que el libro revela poco sobre el periodo de Biden en el cargo y sobre su decisión en 2024 de no postularse de nuevo, en medio de una preocupación generalizada por su edad y su salud. Una reseña de The New York Times llevaba como titular: “Al reflexionar sobre 2024, Joe Biden no encuentra fallas propias”.

La limitada promoción del libro por parte de Biden, de 84 años, podría haber afectado las ventas. El expresidente lucha contra un cáncer de próstata en etapa 4.

En comparación, “A Promised Land” de Obama vendió más de 800.000 ejemplares en las 24 horas posteriores a su salida a la venta en 2020 y superó el millón al final de la semana. “My Life” de Clinton, publicado en 2004, superó el millón de ventas en las primeras dos semanas.

Los libros de y sobre los Biden, en general, han despertado menos interés que los libros sobre otras familias presidenciales. “View from the East Wing” de la ex primera dama Jill Biden, publicado en junio, ha vendido alrededor de 46.000 ejemplares, según Circana. En comparación, las autobiografías de Michelle Obama y Hillary Clinton, sobre su periodo en la Casa Blanca, vendieron ambas más de un millón de ejemplares en el plazo de un mes desde su publicación.

La editorial del libro, Little, Brown and Company, difundió un comunicado en que señaló que estaban “inmensamente orgullosos” de que encabezara la lista de los libros de no ficción más vendidos de The New York Times. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP