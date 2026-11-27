Efectivos del Ministerio del Interior (MININT) detuvieron el miércoles 25 de noviembre a una mujer conocida como “la Madrina”, durante un operativo antidrogas desplegado en el Consejo Popular Jesús María, en La Habana Vieja.

La intervención policial ocurrió en la calle Ángeles, entre Monte y Corrales, según informó Lázaro Torres Delgado, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Un operativo antidrogas dejó varios detenidos en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Entre ellos está una mujer conocida como "la Madrina", sospechosa de vender "papelito". Los reportes sobre el operativo aún no precisan el número total de detenidos. El "papelito",… pic.twitter.com/4snXHqilu3

El funcionario aseguró que la detención se produjo tras recibir una alerta sobre la presunta comercialización de “papelito”, nombre utilizado en Cuba para identificar cannabinoides sintéticos impregnados en pequeños trozos de papel.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran varios vehículos policiales desplegados en el barrio habanero.

Las autoridades no precisaron la identidad de la detenida, la cantidad de droga presuntamente incautada ni los cargos judiciales.

Se agrava la crisis de las drogas en Cuba

Los casos de personas atendidas por consumo de drogas en La Habana aumentaron considerablemente entre 2024 y 2025.

El MININT reconoció que la posesión y el consumo de estupefacientes han alcanzado las 15 provincias cubanas.

Más de 250 detenidos en operativos antidrogas

Desde septiembre de 2026, las autoridades desplegaron un plan nacional antidrogas que, hasta el 10 de noviembre, había dejado más de 250 detenidos y 15 viviendas desmanteladas como puntos de consumo.

El arresto de “la Madrina” se produjo en el marco de una nueva campaña nacional contra el delito, iniciada el 23 de noviembre y prevista hasta el 5 de diciembre.