CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

Una fuente vinculada a la mediación de Qatar reveló a CNN que la líder opositora venezolana María Corina Machado nunca fue considerada dentro de las conversaciones entre United States y Venezuela para una transición política tras la captura de Nicolás Maduro .

Según el reporte, los contactos secretos se desarrollaron durante meses bajo mediación qatarí antes de la operación del 3 de enero de 2026.

La revelación confirma que Washington optó por respaldar a Delcy Rodríguez como figura de transición en lugar de Machado.

De acuerdo con CNN:

Delcy Rodríguez participó en negociaciones previas con EEUU

Fue interlocutora activa en Doha durante 2024

Washington terminó reconociéndola como presidenta interina

EEUU levantó posteriormente sanciones en su contra

La administración de Donald Trump reabrió incluso la embajada estadounidense en Caracas en marzo de 2026.

Trump ya había expresado dudas sobre Machado

Poco después de la captura de Maduro, Trump declaró públicamente que Machado:

“No tenía suficiente apoyo dentro de Venezuela”.

Aunque la calificó como:

“Una mujer muy agradable”.

El presidente estadounidense aseguró que dudaba de su capacidad para liderar una transición política estable.

La visita de Machado a la Casa Blanca

El 15 de enero de 2026, Machado visitó la Casa Blanca y sostuvo una reunión con Trump.

Durante el encuentro:

Le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025

La reunión generó repercusión internacional

El Comité Nobel recordó que el premio es personal e intransferible

Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que la opinión de Trump sobre Machado “no había cambiado”.

La oposición venezolana reacciona

El entorno de Machado rechazó las declaraciones sobre su falta de respaldo político.

Su asesor, David Smolansky, aseguró que:

“Cuenta con el apoyo de casi todos los venezolanos”.

La exclusión de Machado ha generado tensiones dentro de sectores opositores que rechazan cualquier transición con figuras vinculadas al chavismo.

Qatar actuó como mediador clave

La fuente citada por CNN aseguró que Qatar sirvió como puente entre Washington y Caracas a petición de ambas partes.

Sin embargo:

Doha no habría sido informada previamente de la operación militar del 3 de enero

Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses

EEUU manejó aspectos sensibles de forma reservada

También se reveló que Qatar administró temporalmente fondos provenientes de ventas petroleras venezolanas.

Maduro sigue detenido en EEUU

Actualmente, Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Brooklyn.

Ambos:

Se declararon inocentes

Esperan nuevas audiencias judiciales

Permanecen bajo custodia federal estadounidense

La próxima audiencia fue fijada para el 30 de junio de 2026.

EEUU evalúa el futuro político de Venezuela

Washington continúa desarrollando un plan político de transición para Venezuela que incluiría:

Elecciones libres

Reorganización institucional

Apertura económica

Nuevo marco diplomático

La exclusión de Machado plantea interrogantes sobre el papel futuro de la oposición tradicional venezolana en ese proceso.