CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

María Corina Machado quedó fuera de las negociaciones sobre Venezuela
Una fuente vinculada a la mediación de Qatar reveló a CNN que la líder opositora venezolana María Corina Machado nunca fue considerada dentro de las conversaciones entre United States y Venezuela para una transición política tras la captura de Nicolás Maduro.
Según el reporte, los contactos secretos se desarrollaron durante meses bajo mediación qatarí antes de la operación del 3 de enero de 2026.
EEUU apostó por Delcy Rodríguez
La revelación confirma que Washington optó por respaldar a Delcy Rodríguez como figura de transición en lugar de Machado.
Delcy Rodríguez participó en negociaciones previas con EEUU
Fue interlocutora activa en Doha durante 2024
Washington terminó reconociéndola como presidenta interina
EEUU levantó posteriormente sanciones en su contra
La administración de Donald Trump reabrió incluso la embajada estadounidense en Caracas en marzo de 2026.
Trump ya había expresado dudas sobre Machado
Poco después de la captura de Maduro, Trump declaró públicamente que Machado:
“No tenía suficiente apoyo dentro de Venezuela”.
Aunque la calificó como:
“Una mujer muy agradable”.
El presidente estadounidense aseguró que dudaba de su capacidad para liderar una transición política estable.
La visita de Machado a la Casa Blanca
El 15 de enero de 2026, Machado visitó la Casa Blanca y sostuvo una reunión con Trump.
Durante el encuentro:
Le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025
La reunión generó repercusión internacional
El Comité Nobel recordó que el premio es personal e intransferible
Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que la opinión de Trump sobre Machado “no había cambiado”.
La oposición venezolana reacciona
El entorno de Machado rechazó las declaraciones sobre su falta de respaldo político.
Su asesor, David Smolansky, aseguró que:
“Cuenta con el apoyo de casi todos los venezolanos”.
La exclusión de Machado ha generado tensiones dentro de sectores opositores que rechazan cualquier transición con figuras vinculadas al chavismo.
Qatar actuó como mediador clave
La fuente citada por CNN aseguró que Qatar sirvió como puente entre Washington y Caracas a petición de ambas partes.
Sin embargo:
Doha no habría sido informada previamente de la operación militar del 3 de enero
Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses
EEUU manejó aspectos sensibles de forma reservada
También se reveló que Qatar administró temporalmente fondos provenientes de ventas petroleras venezolanas.
Maduro sigue detenido en EEUU
Actualmente, Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Brooklyn.
Ambos:
Se declararon inocentes
Esperan nuevas audiencias judiciales
Permanecen bajo custodia federal estadounidense
La próxima audiencia fue fijada para el 30 de junio de 2026.
EEUU evalúa el futuro político de Venezuela
Washington continúa desarrollando un plan político de transición para Venezuela que incluiría:
Elecciones libres
Reorganización institucional
Apertura económica
Nuevo marco diplomático
La exclusión de Machado plantea interrogantes sobre el papel futuro de la oposición tradicional venezolana en ese proceso.