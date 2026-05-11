Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump vuelve a hablar de expandir EEUU hacia Venezuela
El presidente de United States, Donald Trump, aseguró este lunes que está “considerando seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.
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Donald Trump afirmó que considera seriamente integrar a Venezuela como estado de EEUU por su riqueza petrolera
El presidente de United States, Donald Trump, aseguró este lunes que está “considerando seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.
Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News John Roberts y rápidamente provocaron reacciones internacionales.
Según reportes difundidos por medios estadounidenses, Trump justificó la idea mencionando el enorme potencial energético venezolano.
“Venezuela tiene cerca de 40 trillones de dólares en petróleo”, afirmó.
El mandatario añadió además:
“Venezuela ama a Trump”.
Las palabras del presidente se producen en medio de una creciente retórica expansionista que ha marcado parte de su segundo mandato.
Trump ya había insinuado anteriormente una eventual “estadidad” para Venezuela.
En marzo de 2026 publicó mensajes en Truth Social relacionados con el tema tras el Clásico Mundial de Béisbol, sugiriendo de forma irónica la posibilidad de incorporar al país sudamericano como estado estadounidense.
Durante sus declaraciones, Trump insistió en que las reservas petroleras venezolanas serían estratégicas para Estados Unidos.
Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, un factor que Washington considera clave dentro de su política energética y geopolítica regional.
Analistas consideran que Trump busca reforzar la influencia estadounidense en América Latina mediante una postura mucho más agresiva que en su primer mandato.
Las declaraciones llegan meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense realizada en enero de 2026.
Tras la caída de Maduro:
EEUU reconoció a Delcy Rodríguez
Washington reabrió su embajada en Caracas
Se intensificó la presencia estadounidense en la región
Continúan debates sobre el futuro político venezolano
Trump también ha realizado comentarios recientes sobre Cuba, Groenlandia y otros territorios dentro de su visión geopolítica hemisférica.
Hasta ahora:
No hay proyectos presentados ante el Congreso
No existe un proceso formal de anexión
Las declaraciones se interpretan como discurso político
La Constitución estadounidense exige aprobación legislativa para admitir nuevos estados dentro de la unión.
La posibilidad de anexar un país soberano como estado estadounidense no tiene precedentes modernos y ha generado debate político y jurídico.
Las declaraciones de Trump circularon rápidamente en redes sociales y medios internacionales debido al enorme impacto geopolítico que tendría una medida de ese tipo.
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