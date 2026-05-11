Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

El presidente de United States , Donald Trump , aseguró este lunes que está “considerando seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News John Roberts y rápidamente provocaron reacciones internacionales.

ÚLTIMA HORA QUE VA A ROMPER INTERNET! Trump acaba de soltar la bomba: está considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. Lo dijo en Fox News. ¡Prepárense para los ataques de pánico masivos en la izquierda! “Estoy considerando… pic.twitter.com/TK1Roh2N0k

Según reportes difundidos por medios estadounidenses, Trump justificó la idea mencionando el enorme potencial energético venezolano.

“Venezuela tiene cerca de 40 trillones de dólares en petróleo”, afirmó.

“Venezuela ama a Trump”.

Las palabras del presidente se producen en medio de una creciente retórica expansionista que ha marcado parte de su segundo mandato.

No es la primera vez que Trump menciona la idea

Trump ya había insinuado anteriormente una eventual “estadidad” para Venezuela.

En marzo de 2026 publicó mensajes en Truth Social relacionados con el tema tras el Clásico Mundial de Béisbol, sugiriendo de forma irónica la posibilidad de incorporar al país sudamericano como estado estadounidense.

El petróleo venezolano vuelve al centro del discurso

Durante sus declaraciones, Trump insistió en que las reservas petroleras venezolanas serían estratégicas para Estados Unidos.

Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, un factor que Washington considera clave dentro de su política energética y geopolítica regional.

Analistas consideran que Trump busca reforzar la influencia estadounidense en América Latina mediante una postura mucho más agresiva que en su primer mandato.

Contexto de tensión y operaciones en Venezuela

Las declaraciones llegan meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense realizada en enero de 2026.

Tras la caída de Maduro:

EEUU reconoció a Delcy Rodríguez

Washington reabrió su embajada en Caracas

Se intensificó la presencia estadounidense en la región

Continúan debates sobre el futuro político venezolano

Trump también ha realizado comentarios recientes sobre Cuba, Groenlandia y otros territorios dentro de su visión geopolítica hemisférica.

No existe ninguna propuesta oficial

Hasta ahora:

No hay proyectos presentados ante el Congreso

No existe un proceso formal de anexión

Las declaraciones se interpretan como discurso político

La Constitución estadounidense exige aprobación legislativa para admitir nuevos estados dentro de la unión.

Las palabras generan fuerte repercusión internacional

La posibilidad de anexar un país soberano como estado estadounidense no tiene precedentes modernos y ha generado debate político y jurídico.

Las declaraciones de Trump circularon rápidamente en redes sociales y medios internacionales debido al enorme impacto geopolítico que tendría una medida de ese tipo.