Los hermanos Rodríguez propusieron a EE. UU. una transición sin Maduro: Casa Blanca rechazó la oferta

Altos funcionarios del régimen venezolano, liderados por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, buscaron abrir una vía política para que Estados Unidos aceptara un “madurismo sin Maduro”.

Las propuestas fueron mediadas desde Qatar, pero la Casa Blanca las desestimó, según informó el Miami Herald .

Fuentes consultadas por el Miami Herald revelan que, a lo largo de 2025, los hermanos Rodríguez presentaron dos planes a Washington, uno en abril y otro en septiembre, a través de intermediarios en Qatar. Ambos esquemas planteaban la salida de Nicolás Maduro del poder y la continuidad de la estructura chavista bajo Delcy Rodríguez y el exministro Miguel Rodríguez Torres. La intención era mostrarse como una alternativa más aceptable para Estados Unidos y garantizar la estabilidad política sin alterar el núcleo del régimen.

En las propuestas se detallaba que Maduro podría mantener garantías de seguridad y eventualmente exiliarse en Qatar o Turquía, mientras Delcy Rodríguez asumiría un papel institucional central. Además, los planes incluían negociar el acceso de empresas estadounidenses a la industria petrolera y minera, así como limitar la influencia de Rusia, China e Irán en Venezuela.

Los documentos y planes fueron canalizados por mediadores cataríes, país que mantiene lazos financieros y diplomáticos con la dictadura venezolana. Según el Miami Herald, los contactos llegaron al gobierno estadounidense a través del enviado especial Richard Grenell, responsable de gestionar también la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa, el lunes 15 de septiembre de 2025, en Caracas. (AP Foto/Jesus Vargas)

Qatar jugó un rol clave como puente diplomático y económico entre Caracas y Washington, ofreciendo canales de negociación seguros y confidenciales.

Motivaciones y rechazo estadounidense

El objetivo declarado por los hermanos Rodríguez era proyectar una versión “más digerible” del chavismo ante Estados Unidos. Ninguno de los dos enfrenta cargos federales por narcotráfico en EE.UU., aunque investigaciones anteriores los vinculan con operaciones de apoyo logístico y lavado de dinero dentro del Cartel de los Soles.

A pesar de los intentos de mediación, la administración Trump desestimó las propuestas, considerando que los planes buscaban mantener la estructura criminal del régimen bajo una nueva fachada. Una fuente citada por el Miami Herald señaló: “La ‘Cartel Lite’ no era una opción viable”.

REP-GEN TRUMP-VENEZUELA-EJÉRCITO Vehículos blindados circulan por una calle durante una marcha organizada por el gobierno en apoyo del presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Jesús Vargas) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Contexto político y estratégico

La iniciativa de los Rodríguez surge en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, con despliegue militar estadounidense en el Caribe y presión sobre el Cartel de los Soles. Los planes también incluían sumar a ciertos opositores para proyectar pluralidad política, aunque figuras como María Corina Machado no fueron incluidas.

El rechazo estadounidense refleja la postura firme de la Casa Blanca de no negociar con funcionarios sancionados o vinculados con la represión y la estructura delictiva del régimen, priorizando una transición política legítima y segura para Venezuela.