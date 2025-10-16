americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Putin

Putin oficializa alianza militar con Cuba en plena Invasión a Ucrania: crecen denuncias por envío de más mercenarios cubanos al frente de guerra

Putin oficializa un acuerdo militar con Cuba en plena guerra de Ucrania, mientras crecen las denuncias sobre el envío de cubanos a combatir en el ejército ruso. La alianza refuerza la cooperación estratégica entre Moscú y La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Putin cuba

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó oficialmente un acuerdo de cooperación militar con el régimen de Cuba, consolidando una alianza estratégica que revive los vínculos de la era soviética. La ratificación ocurre en plena guerra de Ucrania y en medio de denuncias sobre el envío de ciudadanos cubanos a combatir en el ejército ruso.

La ley, firmada este miércoles en Moscú, da rango legal al pacto intergubernamental suscrito en marzo pasado en La Habana y en la capital rusa. Según el medio estatal Russia Today (RT), el documento busca “fortalecer la colaboración entre ambas naciones en el ámbito militar” y “proteger los intereses de los ciudadanos rusos que trabajen bajo jurisdicción cubana”.

El acuerdo ya había sido aprobado por la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las dos cámaras del Parlamento ruso. Con la firma de Putin, la alianza militar entre Moscú y La Habana queda oficialmente establecida.

Crecen las denuncias por el envío de cubanos al frente de guerra

La oficialización del tratado coincide con acusaciones internacionales sobre la presencia de cubanos combatiendo en Ucrania bajo mando ruso.

De acuerdo con un informe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), citado por Kyiv Independent, al menos 1,076 cubanos han sido reclutados por el ejército ruso, y 96 habrían muerto o desaparecido en combate.

Los reclutas, según la investigación, reciben apenas dos semanas de entrenamiento antes de ser enviados al frente. Muchos fueron engañados con falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales, sin saber que terminarían en una guerra.

Aunque el régimen de Miguel Díaz-Canel ha negado su participación en este reclutamiento, medios internacionales como Forbes y EFE aseguran que entre 20,000 y 25,000 cubanos podrían haber sido reclutados o estar en proceso de alistamiento, incluso con la presunta complicidad de autoridades de la isla.

Una alianza que revive los ecos de la Guerra Fría

El nuevo acuerdo militar refuerza la histórica alianza entre Rusia y Cuba, que se remonta a los tiempos de la Guerra Fría.

Expertos consideran que, aunque el pacto tiene limitado impacto operativo, posee un alto valor simbólico y político. Para Putin, representa apoyo en América Latina frente a su aislamiento internacional; para La Habana, una fuente de respaldo económico y legitimidad política en medio de la peor crisis interna en tres décadas.

En un contexto de tensión global, Moscú ha insinuado el posible despliegue de armamento o personal militar en territorios aliados, lo que reaviva los recuerdos de la crisis de los misiles de 1962.

Con este paso, Putin profundiza la dependencia de Cuba hacia Rusia, mientras miles de cubanos, impulsados por la pobreza y la desesperanza, terminan involucrados en un conflicto que no les pertenece.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
luis robles llega a espana como exiliado tras anos de represion en cuba

Luis Robles llega a España como exiliado tras años de represión en Cuba

willy chirino da la bienvenida a jose daniel ferrer en miami: un verdadero heroe de cuba

Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

se filtra video de la salida al exilio de jose daniel ferrer desde santiago de cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

elian gonzalez culpa a estados unidos por la crisis en cuba durante su visita a mexico

Elián González culpa a Estados Unidos por la crisis en Cuba durante su visita a México

Destacados del día

El presidente Donald Trump, al centro, estrecha la mano del mandatario ruso Vladímir Putin, después de una conferencia de prensa conjunta, el viernes 15 de agosto de 2025, en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska.(Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Donald Trump conversa con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: "Logramos grandes avances"

Los hermanos Rodríguez propusieron a EE. UU. una transición sin Maduro: Casa Blanca rechazó la oferta

Los hermanos Rodríguez propusieron a EE. UU. una transición sin Maduro: Casa Blanca rechazó la oferta

ARCHIVO - El asesor de seguridad nacional John Bolton, a la izquierda, escucha al presidente Donald Trump, a la derecha, hablar durante un almuerzo de trabajo con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el club privado Mar-a-Lago de Trump, el 18 de abril de 2018 en Palm Beach, Florida (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis)

Acusan al ex asesor John Bolton de almacenar en su casa registros ultrasecretos del gobierno de EEUU

Raúl Castro reaparece demacrado y reafirma su poder: sigue mandando en Cuba a sus 94 años

Raúl Castro reaparece demacrado y reafirma su poder: sigue mandando en Cuba a sus 94 años

Putin oficializa alianza militar con Cuba en plena Invasión a Ucrania: crecen denuncias por envío de más mercenarios cubanos al frente de guerra

Putin oficializa alianza militar con Cuba en plena Invasión a Ucrania: crecen denuncias por envío de más mercenarios cubanos al frente de guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter