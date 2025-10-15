Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela: aumenta la presión contra Nicolás Maduro

La administración del presidente Donald Trump autorizó de forma secreta a la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ) a ejecutar acciones encubiertas en Venezuela , como parte de una estrategia para intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro , según reveló The New York Times.

Fuentes citadas por el diario estadounidense afirmaron que la medida fue aprobada mediante una orden presidencial clasificada conocida como presidential finding, la cual permite a la CIA realizar operaciones letales dentro de Venezuela y el Caribe , actuando de manera independiente o en coordinación con operaciones militares.

La decisión formaría parte de una campaña de presión integral liderada por el entonces secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio , cuyo objetivo principal era “ sacar a Maduro del poder ”.

El documento habría sido firmado tras la ruptura de los contactos diplomáticos entre Washington y Caracas , marcando un punto de inflexión en la política exterior de EE.UU. hacia América Latina.

El informe también señala que el Pentágono estaría preparando diferentes escenarios de acción militar , incluidos posibles ataques dentro del territorio venezolano.

Actualmente, Estados Unidos mantiene 10,000 efectivos desplegados en el Caribe , con base en Puerto Rico , además de ocho buques de guerra, un submarino y una unidad de Marines a bordo de naves anfibias de asalto.

Aunque ni la Casa Blanca ni la CIA comentaron sobre la información, The New York Times subraya que el nuevo mandato amplía las facultades de la agencia en operaciones de inteligencia y seguridad en la región, abriendo la puerta a acciones letales, algo que hasta ahora estaba prohibido.

Una CIA más agresiva bajo John Ratcliffe

Durante su gestión, el entonces director de la CIA, John Ratcliffe, adoptó una postura más ofensiva. En su audiencia ante el Senado, aseguró que buscaba convertir a la agencia en una institución “menos adversa al riesgo y más dispuesta a actuar cuando el presidente lo ordene”.

Recompensa millonaria y acusaciones contra Maduro

En paralelo, el gobierno de Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo.

Tanto Trump como Rubio calificaron al líder venezolano como un “narcoterrorista” y reiteraron que su presidencia carece de legitimidad.

Antecedentes históricos

Según el informe, este “hallazgo presidencial” marca un nuevo capítulo en la política de inteligencia estadounidense, recordando las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina durante el siglo XX, que incluyeron golpes de Estado y misiones secretas en Guatemala, Cuba, Chile y Nicaragua.

El plan aprobado por Trump no solo evidencia la dimensión geopolítica del conflicto venezolano, sino también la determinación de Washington de forzar un cambio de poder en Caracas, utilizando todos los instrumentos —diplomáticos, militares y encubiertos— disponibles.