Sube la tensión entre EEUU y el chavismo: Trump cierra todos los canales de diálogo con Venezuela

ARCHIVO - Esta foto publicada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro, al centro, con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, a la izquierda, acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 31 de enero de 2025. (Oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela, vía AP File) Miraflores

La tensión entre Estados Unidos y el chavismo alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el presidente Donald Trump ordenara el cierre de todos los canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro , en medio de una escalada diplomática y militar en la región.

Según reveló The New York Times, la decisión se tomó el pasado 2 de octubre , tras varios ataques a embarcaciones implicadas en el tráfico de drogas , lo que la Casa Blanca calificó como parte de una operación vinculada al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua , catalogados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras .

Durante un encuentro con la prensa, Trump insinuó que se aproxima la “fase dos” de su estrategia respecto a Venezuela. Aunque no ofreció detalles, se prevé que incluiría acciones dirigidas a presionar la salida de Maduro del poder.

El secretario de Estado, Marco Rubio , respaldó la medida y reiteró que el líder chavista “es un prófugo de la justicia estadounidense por vínculos con el narcoterrorismo”.

Por su parte, el Departamento de Defensa confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen autorización para emplear fuerza militar contra carteles designados como terroristas, lo que refuerza la posibilidad de nuevas operaciones en el Caribe y América del Sur.

La orden presidencial obliga al enviado especial Richard Grenell a suspender todo contacto con representantes de Maduro. Este movimiento anula los esfuerzos diplomáticos impulsados por Qatar , que había intentado mediar encuentros discretos entre Washington y Caracas.

La Casa Blanca mantiene su posición de no reconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor sin ofrecer resultados verificables. En agosto, el Departamento de Justicia elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Reacción del chavismo: Maduro activa la Milicia Bolivariana

Desde Caracas, el régimen de Maduro denunció las acciones de Washington como un intento de desestabilización y derrocamiento.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez negó cualquier vínculo del gobierno con el narcotráfico y destacó la “ausencia de pruebas” en las acusaciones estadounidenses.

En respuesta, Maduro ordenó activar la Milicia Bolivariana, desplegando 284 frentes de combate y llamando a civiles a unirse a la defensa del país en lo que calificó como una “resistencia extendida”.

Riesgo de militarización y ruptura total

Expertos en política internacional advierten que la ruptura de canales diplomáticos podría derivar en una militarización total del país.

Analistas citados por Diario de Cuba no descartan que el régimen chavista reactive el servicio militar obligatorio y extienda la obligatoriedad de las milicias a mayores de 40 años.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, aseguró que el gobierno alertó a Estados Unidos sobre una posible “operación de falsa bandera” contra la embajada estadounidense en Caracas, aunque Washington no ha confirmado la existencia de amenazas reales.

Escenarios posibles para la relación EE. UU.–Venezuela

Escalada militar: posible intervención o ataques puntuales contra infraestructura venezolana vinculada al narcotráfico.

Presión diplomática extrema: endurecimiento de sanciones económicas y aislamiento internacional del chavismo.

Crisis interna: aumento de la represión interna en Venezuela ante el temor de un colapso político.

La decisión de Trump marca un punto de inflexión histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, sellando el fin de cualquier intento de negociación.

Mientras Washington busca desmantelar las redes de narcoterrorismo atribuidas al chavismo, Caracas se atrinchera en una narrativa de resistencia.

El futuro de la nación sudamericana parece más incierto que nunca, atrapado entre la presión internacional y un régimen decidido a resistir a cualquier costo.