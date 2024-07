LO ÚLTIMO: La información más reciente sobre la elección presidencial en Venezuela

Un oficial de la Guardia Nacional se dirige a los votantes que hacen fila en la Escuela Andrés Bello mientras los observadores electorales de la oposición argumentan que no se les permite ingresar al centro de votación durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los votantes esperan para acceder a la Escuela Andrés Bello, el principal centro de votación en Caracas, Venezuela, durante las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024.

Elementos de la Guardia Presidencial hacen fila para votar durante las elecciones en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, vota durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Los votantes hacen fila en una mesa de votación antes de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Venezolanos hacen fila afuera de un centro de votación durante la elección presidencial en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

El candidato presidencial de la oposición Edmundo González hace un signo de victoria cuando llega a votar en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

La líder opositora María Corina Machado llega a votar durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Venezolanos esperan afuera del centro de votación en la escuela Andrés Bello durante la elección presidencial en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

La líder opositora María Corina Machado abraza a sus simpatizantes después de votar en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Los observadores electorales de la oposición exhiben documentos que los identifican como tales en la entrada de la Escuela Andrés Bello, el principal colegio electoral de Caracas, Venezuela, durante las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024.

Los votantes esperan para emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Funcionarios electorales en el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Simpatizantes del gobierno agarran a un partidario de la oposición mientras oficiales de la policía intervienen durante la elección presidencial en Caracas, Venezuela, el sábado 28 de julio de 2024.

Seguidores del candidato opositor Edmundo González reunidos a las afueras de su sede de campaña mientras esperan los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.

Funcionarios electorales en el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024.