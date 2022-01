"El dinero que prestaron Lula y Rousseff a Venezuela está perdido"

Si bien los empréstitos otorgados en los mandatos de los expresidentes Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) forman parte del marco legal, Jair Bolsonaro reiteró que "varios individuos han sido acusados: ex presidentes, ex funcionarios electos, empresarios y ex ministros" y deben rendir cuentas por sus "abusos".