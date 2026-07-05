Confirman muerte de Dayán, niño cubano atrapado bajo escombros en Venezuela tras 11 días de búsqueda

La familia Martínez confirmó este domingo el fallecimiento de Dayán Martínez, el niño cubano de 10 años que permaneció más de 11 días atrapado bajo los escombros del edificio Coral Beach, en Los Corales, estado La Guaira. Su muerte se suma a la de sus primas Vanessa e Ivanna, halladas sin vida días antes.

La familia Martínez confirmó este domingo la muerte de Dayán Martínez , el niño cubano de 10 años que permanecía atrapado bajo los escombros del edificio Coral Beach , en el sector Los Corales , estado La Guaira , Venezuela.

La noticia fue difundida por la periodista Jany González , quien compartió la esquela digital emitida por la familia.

“Se apagaron todas las esperanzas”, escribió González al expresar sus condolencias por la muerte del menor, cuyo caso había movilizado durante días a familiares, rescatistas y usuarios en redes sociales.

La esquela familiar confirmó el fallecimiento de los tres menores: Vanessa, Ivanna y Dayán .

“Con profundo dolor en nuestros corazones, queremos informar a nuestra comunidad que nuestros amados Vanesa, Ivanna y Dayan ya no están con nosotros”, indicó el mensaje difundido por la familia.

Vanessa, Ivanna y Dayán eran primos. Los cuerpos de las dos niñas fueron encontrados el pasado 27 de junio, tres días después de los terremotos que devastaron zonas enteras de La Guaira.

Durante más de una semana, la familia mantuvo la esperanza de que Dayán pudiera ser rescatado con vida.

El niño estaba en el lobby del edificio Coral Beach

Dayán, oriundo de Melena del Sur, en la provincia cubana de Mayabeque, se encontraba jugando en el lobby del edificio Coral Beach cuando ocurrieron los sismos del 24 de junio.

Según los reportes familiares, el menor quedó atrapado en el sótano junto a su amigo Samuel.

Su caso se convirtió en uno de los más seguidos por la comunidad cubana, especialmente después de que rescatistas lograran establecer comunicación con los niños y confirmar que Dayán seguía con vida varios días después del derrumbe.

La comunicación que reavivó la esperanza

El 1 de julio, familiares informaron que los equipos de rescate habían logrado comunicarse con Dayán y Samuel bajo los escombros.

La noticia generó una ola de esperanza.

Carleyns Kaina, familiar del menor, explicó entonces que los rescatistas habían identificado a los niños y encontrado otra posible vía para llegar hasta ellos.

Durante horas, miles de personas dentro y fuera de Cuba compartieron mensajes de oración, apoyo y expectativa por el rescate.

Réplicas y obstáculos frenaron las labores

El rescate, sin embargo, enfrentó múltiples dificultades.

Entre los obstáculos reportados estuvieron réplicas sísmicas, inestabilidad de la estructura, riesgo de nuevos derrumbes y condiciones extremas dentro del edificio colapsado.

Una réplica de magnitud 4,6 obligó a suspender operaciones durante varias horas.

También se reportaron problemas para el avance de equipos internacionales con perros de búsqueda debido al olor de cuerpos en descomposición entre los escombros.

El padre pidió que no abandonaran la búsqueda

El padre de Dayán, un médico cubano que cumplió misión oficial en Venezuela y decidió quedarse en ese país, estuvo presente en el lugar durante las labores de búsqueda.

Días antes, lanzó un llamado desesperado para que las autoridades no abandonaran el rescate en el edificio Coral Beach.

“Ahí no hay nadie”, denunció entonces, al pedir mayor presencia de equipos y maquinaria para llegar hasta donde se presumía que estaba su hijo.

La madre del niño reside en Cuba.

La abuela: “Dayán es el único nieto que nos queda”

La abuela de Dayán, Isolina Dávila, también había suplicado públicamente que no suspendieran la búsqueda.

“Ya hemos perdido a dos nietecitas. Dayán es el único nieto que nos queda”, dijo en medio de la angustia familiar.

Su pedido resumía el drama de una familia golpeada por tres pérdidas infantiles en una misma tragedia.

Este domingo, la confirmación de la muerte del niño cerró de la forma más dolorosa una búsqueda que había mantenido en vilo a miles de cubanos.

La familia agradeció el apoyo recibido

En la esquela, la familia Martínez agradeció a quienes acompañaron la búsqueda, compartieron publicaciones, enviaron mensajes, donaron o se mantuvieron pendientes del caso.

“Agradecemos de todo corazón a cada persona que oró, compartió nuestra publicación, envió mensajes de aliento, donó o estuvo pendiente de nosotros en estos días tan difíciles”, expresó la familia.

El mensaje también describió ese apoyo como “un rayo de luz” en medio de la oscuridad.

Una catástrofe histórica en Venezuela

La tragedia de Dayán ocurrió en el marco de una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en más de un siglo.

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron la costa central venezolana con apenas segundos de diferencia y provocaron el colapso de decenas de edificios, especialmente en La Guaira.

El balance oficial más reciente elevó la cifra a 2.954 fallecidos y más de 16.000 heridos, mientras las autoridades y organismos internacionales continúan evaluando desaparecidos, damnificados y daños estructurales.

Cubanos entre las víctimas y desaparecidos

La comunidad cubana en Venezuela también ha sido golpeada por la tragedia.

Al menos ocho connacionales han sido reportados como fallecidos, mientras entre 20 y 32 cubanos permanecían desaparecidos en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, según plataformas ciudadanas y medios independientes.

Entre las víctimas confirmadas figuran menores, familias, profesionales de la salud, migrantes recientes y cubanos que residían desde hace años en Venezuela.

El dolor de Melena del Sur

La muerte de Dayán, Vanessa e Ivanna provocó profundo dolor en Melena del Sur, comunidad de Mayabeque de donde era originaria parte de la familia.

Durante días, vecinos, familiares y cubanos en redes sociales siguieron el caso con la esperanza de un rescate milagroso.

La confirmación del fallecimiento del niño deja una herida abierta en una familia que perdió a tres menores en el mismo desastre.

Una historia que conmovió a miles

El caso de Dayán condensó el drama humano de los terremotos en Venezuela: un niño atrapado, una familia rogando por ayuda, rescatistas buscando una vía de acceso y una comunidad entera aferrada a la esperanza.

La noticia de que había sido escuchado con vida bajo los escombros hizo creer que aún era posible un milagro.

Este domingo, la familia confirmó que ese milagro no llegó.

Dayán Martínez tenía 10 años.