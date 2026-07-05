Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Dainelis Duque Estrada Díaz, conocida en su barrio como “La Jimagua”, perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho durante un altercado en La Güinera, municipio Arroyo Naranjo. Familiares afirman que el ataque iba dirigido contra otra persona y piden ayuda para localizar al presunto responsable.

La adolescente cubana Dainelis Duque Estrada Díaz , de 17 años, fue identificada como la joven que murió tras recibir una puñalada en el pecho durante un hecho violento ocurrido en el barrio La Güinera , en el municipio habanero Arroyo Naranjo .

La información fue confirmada por familiares de la víctima a través de plataformas ciudadanas y publicaciones en redes sociales, donde pidieron justicia y colaboración para localizar al presunto responsable.

Dainelis era conocida en su comunidad como “La Jimagua” .

De acuerdo con la versión difundida por allegados, la joven no era el blanco del agresor.

El ataque habría estado dirigido contra otro joven, identificado por vecinos como el hijo de Luisito “El Enano”, quien conducía una moto.

Dainelis lo acompañaba para recoger un mandado cuando se produjo el altercado. En medio de la confrontación, recibió la puñalada que le provocó la muerte.

Un familiar lo resumió con dolor en redes sociales: la agresión iba dirigida contra otra persona, pero terminó alcanzando a la adolescente en el pecho.

El presunto responsable continúa prófugo

Familiares de Dainelis difundieron un cartel con la fotografía del presunto responsable y pidieron ayuda urgente para localizarlo.

Hasta el momento de los reportes, no existía confirmación pública de su captura ni un comunicado oficial de las autoridades cubanas sobre el caso.

La familia exige que el sospechoso se entregue y que responda ante la justicia por la muerte de una menor que, según sus allegados, no participaba en el conflicto.

La familia pide justicia

El caso provocó una fuerte reacción entre familiares, vecinos y usuarios en redes sociales.

Una familiar de la víctima escribió: “Solo pedimos justicia. Solo tenía 17 añitos. Cobarde: si tuviste valor para hacerlo, ten el valor de entregarte”.

Otros mensajes insistieron en que Dainelis no tenía culpa de lo ocurrido y que su muerte fue resultado de una violencia callejera que se ha vuelto cada vez más frecuente en barrios de La Habana.

Una prima de la joven también expresó que la familia no descansará hasta que se haga justicia.

Dolor por una madre que está fuera del país

Varios comentarios en redes mencionaron que la madre de Dainelis se encuentra fuera de Cuba.

Ese dato multiplicó la conmoción entre quienes reaccionaron al caso, al imaginar el dolor de una madre que recibe desde la distancia la noticia de la muerte de su hija adolescente.

“Dios le dé fuerza a esa madre que se encuentra a la distancia”, escribió una usuaria, en uno de los mensajes compartidos tras conocerse la identidad de la víctima.

La Güinera, marcada por hechos violentos recientes

La muerte de Dainelis vuelve a poner bajo la lupa la situación de violencia en La Güinera, un barrio de Arroyo Naranjo que ha sido escenario de varios hechos graves en los últimos meses.

En noviembre de 2025, Diosdaysis Sandoval Damas, de 28 años, fue asesinada por su expareja en esa misma zona.

En febrero de 2025, el músico Rayne Paisan Dales también perdió la vida en La Güinera.

Estos casos han aumentado la preocupación de los vecinos por el deterioro de la seguridad ciudadana y por la falta de respuestas efectivas ante la violencia.

Arroyo Naranjo y la inseguridad en La Habana

El municipio Arroyo Naranjo ha sido señalado en reportes independientes como una de las zonas de La Habana con mayor incidencia de narcotráfico, drogadicción y violencia.

El caso de Dainelis se suma a una cadena de hechos que reflejan el deterioro social y la creciente percepción de inseguridad en comunidades habaneras.

Vecinos y activistas insisten en que las autoridades no ofrecen información transparente ni estadísticas confiables sobre delitos violentos, lo que obliga a familiares y plataformas independientes a documentar los casos.

Violencia contra mujeres y adolescentes en Cuba

La muerte de Dainelis también ocurre en un contexto de preocupación por la violencia contra mujeres y menores en Cuba.

Observatorios independientes han documentado más de 350 feminicidios desde 2019 hasta mediados de 2026, en medio de reclamos por una ley integral contra la violencia de género y mecanismos de protección más efectivos.

Aunque el caso de Dainelis, según sus familiares, ocurrió en el contexto de un ataque dirigido contra otra persona, su muerte vuelve a exponer la vulnerabilidad de mujeres y adolescentes ante hechos violentos en espacios públicos.

Sin versión oficial hasta el momento

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades cubanas no habían emitido una información oficial detallada sobre el crimen, la investigación o la situación del presunto responsable.

Esa ausencia de comunicación pública ha generado críticas entre usuarios, quienes señalan que en casos de alto impacto social las familias terminan cargando solas con la búsqueda de justicia y la difusión de información.

La exigencia de sus allegados es clara: que el responsable sea localizado, detenido y llevado ante los tribunales.

Una vida truncada a los 17 años

Dainelis Duque Estrada Díaz tenía apenas 17 años.

Su muerte ha provocado dolor en La Güinera y ha generado una ola de indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Para sus familiares, el reclamo no es solo por una adolescente asesinada, sino por una realidad que se repite: jóvenes que pierden la vida en medio de conflictos violentos, familias sin respuestas oficiales y comunidades cada vez más expuestas a la inseguridad.