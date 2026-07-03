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Presidente de Cuba dice que nuevas reformas económicas no son una "restauración capitalista"

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó que un paquete de medidas económicas aprobado por el Partido Comunista y el Parlamento en junio, en medio de exigencias de Estados Unidos que mantiene un cerco energético contra la isla, sea una reforma de corte capitalista.

Un trabajador descarga cajas de fruta en un mercado estatal en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (Foto AP/Jorge Luis Baños)
Un trabajador descarga cajas de fruta en un mercado estatal en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (Foto AP/Jorge Luis Baños) AP

“La Revolución es nuestra vida. No se puede pensar que ninguno de nosotros está propiciando una restauración capitalista en Cuba”, expresó el mandatario en una entrevista con periodistas puertorriqueños y luego publicada por medios oficiales el viernes.

Las iniciativas se están aplicando “de manera soberana”, aseguró Díaz-Canel quien reconoció que recibieron críticas tanto de sectores de la derecha, que esperan además cambios políticos, como de la izquierda.

El plan de 176 medidas contempla una ampliación de las empresas y de la autonomía municipal, banca privada, permiso a franquicias internacionales –alimentarias y de comercio minorista—, extensión de la entrega de tierras ociosas, capacidad de importar y exportar sin intromisión estatal y contratación independiente de personal, así como reducción del Estado y autorizaciones para inversores cubanos en sectores claves como el turismo, entre muchas otras.

Díaz-Canel recordó la compleja situación económica que vive la isla tras la imposición de un cerco petrolero impuesto por el presidente Donald Trump y su secretario Marco Rubio presionando un cambios en Cuba.

El mandatario dijo que la población que sufre apagones de más de 20 horas, desabastecimiento de alimentos y medicinas, deterioro en los servicios básicos de agua, educación y recogida de basura está agobiada por la situación. En algunas localidades se produjeron protestas y manifestaciones con golpes de cacerolas por parte de vecinos.

“La mayor parte de nuestra gente sabe cuál es la causa de nuestros problemas, y sabe que más que por una gestión deficiente, como tratan de echarnos la culpa los voceros del imperialismo… el principal obstáculo para desarrollarnos es el bloqueo prolongado y el recrudecimiento de ese bloqueo”, dijo Díaz-Canel.

Para el mandatario, la estrategia desde Washington es asfixiar a la isla para lograr “una ruptura entre pueblo y revolución. Como dijo Trump un día, ‘le hemos aplicado todas las presiones posibles, ya casi no hay nada que aplicarles que no sea arrasar’”.

“La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón”, agregó el mandatario.

FUENTE: AP

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