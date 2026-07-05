Cubana con I-220A y madre de niño ciudadano es detenida por ICE durante cita en Texas

Tania Romero Naranjo, natural de la Isla de la Juventud, llevaba cuatro años en Estados Unidos y residía en Portland, Texas. Su familia pide que no sea deportada a Cuba y que pueda esperar en libertad el desenlace de su proceso migratorio.

Tania Romero Naranjo, una joven cubana de 24 años, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, el pasado 26 de junio mientras acudía a una cita rutinaria de supervisión migratoria.

Romero Naranjo es natural de la Isla de la Juventud y reside en Portland, Texas. Según reportes periodísticos, lleva alrededor de cuatro años en Estados Unidos y entró al país con el formulario I-220A, una figura migratoria que no otorga estatus legal definitivo ni equivale automáticamente a un parole.

Su caso vuelve a colocar en el centro del debate la situación de miles de cubanos que viven en Estados Unidos bajo ese documento y que ahora enfrentan un riesgo creciente de detención o deportación.

El caso tiene un fuerte componente humano: Tania es madre de un niño de tres años que es ciudadano estadounidense.

Desde su detención, el menor permanece bajo el cuidado de su padre, quien, según el periodista Javier Díaz, se encuentra desesperado ante la posibilidad de que la joven sea deportada a Cuba.

La familia pide que las autoridades revisen el caso con humanidad y que no separen a Tania de su hijo.

Una trabajadora sin antecedentes penales, según reportes

De acuerdo con los reportes conocidos, Romero Naranjo no tendría antecedentes penales durante sus cuatro años en Estados Unidos.

Hasta el momento de su detención, trabajaba aplicando materiales ignífugos para prevenir incendios en instalaciones industriales, incluidas refinerías de petróleo.

Se trata de una labor de alto riesgo que, según allegados, desempeñaba para sostener a su familia y construir una vida estable en Texas.

La familia pide que no sea deportada

El entorno familiar de Tania solicita que la joven no sea enviada de regreso a Cuba o que, al menos, pueda esperar el resultado de su proceso migratorio en libertad.

El temor principal es que una deportación la separe de su hijo, un menor de apenas tres años nacido en Estados Unidos.

El caso ha generado reacciones de apoyo entre cubanos dentro y fuera del país, especialmente entre quienes también tienen I-220A y temen ser detenidos durante citas de rutina con ICE.

Qué es el I-220A

El formulario I-220A es una orden de libertad bajo reconocimiento emitida por ICE.

En términos prácticos, permite que algunos migrantes permanezcan fuera de custodia mientras avanzan sus procesos migratorios, pero no concede residencia, parole ni estatus legal permanente.

Ese punto es clave para los cubanos, porque la Ley de Ajuste Cubano permite solicitar residencia después de un año y un día en Estados Unidos, pero exige haber sido admitido o haber recibido parole.

Los cubanos con I-220A han quedado atrapados en una zona legal incierta porque su documento no ha sido reconocido de forma general como equivalente a parole.

Un limbo que afecta a cientos de miles de cubanos

Organizaciones, abogados y medios especializados estiman que entre 400.000 y 500.000 cubanos podrían estar afectados por el problema del I-220A.

Muchos entraron por la frontera sur entre 2019 y 2023, fueron procesados y liberados, pero recibieron un documento que no les permite ajustar estatus de manera clara bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Eso ha dejado a familias enteras en incertidumbre: algunos miembros lograron residencia porque recibieron parole, mientras otros, con trayectorias similares, quedaron bajo I-220A.

Detenciones durante citas rutinarias

Desde el endurecimiento migratorio de la administración Trump, las detenciones de cubanos durante citas rutinarias con ICE se han convertido en un patrón cada vez más denunciado por abogados, familiares y periodistas.

Personas que acudían a reportarse ante las autoridades migratorias han sido detenidas y trasladadas a centros de custodia, incluso cuando no tenían antecedentes penales graves.

Ese escenario ha aumentado el miedo entre miles de cubanos que deben presentarse periódicamente ante ICE para cumplir con sus condiciones de supervisión.

El aumento de arrestos de cubanos por ICE

Reportes recientes indican que las detenciones de cubanos por ICE aumentaron de forma significativa entre finales de 2024 y comienzos de 2026.

Ese incremento coincide con una política migratoria más dura, mayor número de deportaciones y una interpretación más estricta de casos pendientes, órdenes finales y documentos como el I-220A.

Para quienes viven bajo esa figura, cada cita puede convertirse en un punto de riesgo.

Un caso que reabre el debate político

La detención de Tania Romero Naranjo ocurre en medio de reclamos de legisladores, abogados y activistas que piden una solución para los cubanos con I-220A.

Algunos sectores han solicitado parole-in-place o una vía administrativa que permita a quienes no tienen antecedentes penales regularizar su situación sin quedar expuestos a deportación.

Otros insisten en que la solución debe venir del Congreso o de una reinterpretación judicial que reconozca el I-220A como equivalente funcional a parole.

La separación familiar como eje del caso

Más allá del debate técnico, el caso de Tania refleja el impacto humano del limbo migratorio.

Una madre trabajadora, sin antecedentes penales conocidos y con un hijo ciudadano estadounidense, puede quedar separada de su familia por un documento que no le ofrece protección real frente a una deportación.

Para su familia, la petición es sencilla: que Tania sea escuchada, que no sea deportada a Cuba y que pueda defender su caso en libertad.