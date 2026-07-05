Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirmó el fallecimiento del general de brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, una figura de alto rango dentro del aparato militar cubano. Su carrera estuvo marcada por cargos vinculados a inteligencia militar, lucha radioelectrónica y análisis estratégico.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirmó la muerte del general de brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero , exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FAR.

La información fue difundida mediante una nota oficial del MINFAR leída en el Noticiero Nacional de Televisión. Las autoridades no precisaron la edad del militar ni la causa del fallecimiento.

Pérez Rivero ocupó durante décadas responsabilidades sensibles dentro de la estructura militar cubana, especialmente en áreas relacionadas con inteligencia, exploración radioelectrónica y procesamiento de información estratégica.

Según la nota oficial, Alcibíades Wilmer Pérez Rivero ingresó a las FAR en 1979 como cadete del Instituto Técnico Militar José Martí , donde se graduó como ingeniero radioelectrónico.

Desde entonces desarrolló una larga trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con cargos de dirección y mando en estructuras especializadas.

Su carrera incluyó responsabilidades como jefe de pelotón, mando de batallones de exploración radioelectrónica, profesor en la Academia de las FAR General Máximo Gómez y oficial de inteligencia militar.

Jefe de la Dirección de Inteligencia Militar

El cargo más importante de su trayectoria fue la jefatura de la Dirección de Inteligencia Militar de las FAR, una de las estructuras más reservadas del aparato castrense cubano.

Antes de ocupar esa posición, Pérez Rivero fue segundo jefe de esa misma dirección y también desempeñó funciones vinculadas al análisis de información y a la inteligencia militar dentro del Ejército Occidental.

La Dirección de Inteligencia Militar cumple funciones relacionadas con la obtención, procesamiento y análisis de información estratégica para la defensa y seguridad del Estado.

Inteligencia, señales y lucha radioelectrónica

Pérez Rivero tuvo una formación técnica vinculada a sistemas radioelectrónicos, un área sensible dentro de cualquier estructura militar moderna.

La exploración radioelectrónica y la lucha radioelectrónica están asociadas a la interceptación, análisis, protección o interferencia de señales y comunicaciones.

Dentro de las FAR, esas funciones tienen un valor estratégico tanto para defensa territorial como para inteligencia militar.

Condecoraciones y militancia partidista

El MINFAR destacó que Pérez Rivero recibió varias condecoraciones durante su carrera.

Entre ellas figuran las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase, la Medalla Fraternidad Combativa y distinciones conmemorativas por aniversarios de las FAR y por años de servicio.

La nota oficial también resaltó su condición de militante del Partido Comunista de Cuba, un dato relevante dentro de la estructura militar de la isla, donde la lealtad política es un requisito central para cargos de alta confianza.

Honores militares en el Panteón de las FAR

Las autoridades informaron que el cuerpo del general fue cremado.

Sus cenizas serán depositadas el 6 de julio, a las 10:00 de la mañana, en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicado en la Necrópolis de Colón, en La Habana.

Allí recibirá honores militares, según la información divulgada por el MINFAR.

Una figura de baja exposición pública

A diferencia de otros altos cargos del régimen cubano, Pérez Rivero mantuvo un perfil público relativamente bajo.

Su presencia fue limitada en medios oficiales, aunque participó en actos vinculados a las FAR y en ceremonias relacionadas con la cooperación militar entre Cuba y Rusia.

Esa discreción es habitual entre figuras vinculadas a áreas de inteligencia, donde la exposición mediática suele ser reducida.

Otra muerte dentro de la estructura militar cubana

El fallecimiento de Pérez Rivero se suma a una serie de muertes recientes de militares y figuras históricas del sistema cubano.

En junio también se informó la muerte del general de brigada de la reserva Antonio Rafael Concepción Quintero.

Pocos días antes, el régimen confirmó el fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas del aparato militar, de seguridad e inteligencia del castrismo.

El encadenamiento de estos decesos vuelve a poner bajo observación el envejecimiento de la cúpula histórica y militar cubana.

Las FAR y su peso dentro del régimen

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias continúan siendo una de las instituciones más influyentes de Cuba.

Su papel no se limita al ámbito militar. A través de empresas estatales, estructuras administrativas y conglomerados económicos, el sector militar mantiene presencia en áreas estratégicas del país.

Por eso, cada movimiento dentro de la jerarquía castrense —incluidas muertes, retiros o ascensos— tiene lectura política.

Un relevo inevitable en el aparato de poder

La muerte de Alcibíades Wilmer Pérez Rivero llega en un momento de fuerte presión interna y externa para el régimen cubano.

La isla enfrenta apagones prolongados, crisis económica, sanciones estadounidenses, escasez de combustible, deterioro social y una cúpula envejecida.

Aunque el MINFAR presentó el fallecimiento como una nota institucional, el hecho se suma al proceso inevitable de desaparición física de cuadros militares que durante décadas ocuparon posiciones de confianza dentro del sistema.