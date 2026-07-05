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FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU nte Bélgica

SEATTLE (AP) — La FIFA suspendió el domingo la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, lo que permitirá al delantero de Estados Unidos disputar el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica el lunes.

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)
Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Balogun, quien lidera a los estadounidenses con tres goles en el torneo, recibió una tarjeta roja por un pisotón al bosnio Tarik Muharemović, en la victoria 2-0 en la ronda de dieciseisavos de final el miércoles.

“La aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año”, informó la FIFA el domingo. “Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”.

Estados Unidos, anfitrión del torneo, busca alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2002. Los estadounidenses sucumbieron en los octavos de final ante Ghana en 2010, Bélgica en 2014 y Holanda en 2022. No lograron sortear la fase de grupos en 2006 y no se clasificaron para el torneo de 2018.

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FUENTE: AP

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