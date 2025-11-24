Bombardero nuclear B-52 de EE.UU. sobrevuela costas de Venezuela y se aproxima a Caracas, aumentando la tensión en el Caribe

Un bombardero estratégico B-52H Stratofortress de Estados Unidos , con capacidad para transportar armamento nuclear, sobrevoló este lunes las costas de Venezuela y se aproximó a Caracas , en una operación que incrementa la tensión militar en el Caribe, según reportaron El Nacional Costa Rica, Perú 21 y La Nación.

Un vuelo directo desde Dakota del Norte hasta el Caribe

La aeronave despegó en horas de la mañana desde la Base Aérea Minot , en Dakota del Norte, y llegó al Caribe al final de la tarde.

De acuerdo con datos de Flightradar24 , el B-52 voló frente a la península de Paraguaná , realizó varios giros durante más de 30 minutos y luego siguió rumbo hacia el centro-norte de Venezuela , acercándose a la capital antes de dirigirse a Puerto La Cruz .

PAPPY11 | 60-0007 | ae5871 | https://t.co/VFAhtNyZcl Boeing B-52H Stratofortress - Pappy dancing Joropo 2025. - Cubans spying Pappy #AvGeek #ADSB #planespotting #24Nov pic.twitter.com/69wnyI9me4

El bombardero no operó solo. Perú 21 informó que al menos cuatro cazas F/A-18 y dos aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye se unieron a la misión.

Los E-2D cumplen funciones clave en detección de amenazas, vigilancia de largo alcance y coordinación aérea en escenarios de tensión.

Contexto de alta tensión militar

La maniobra se produce en un momento crítico para la región. La Nación recordó que desde septiembre Estados Unidos mantiene en el Caribe una fuerza naval reforzada, integrada por submarinos nucleares, destructores y miles de soldados, como parte de su presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió recientemente una alerta de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano, lo que ha provocado que varias aerolíneas suspendan vuelos hacia ese país.

El rol estratégico del B-52H

La Fuerza Aérea de EE.UU. (USAF) describe al B-52H como un bombardero estratégico capaz de ejecutar misiones de:

Ataques de largo alcance

Interdicción aérea

Operaciones antibuque

Vigilancia marítima de grandes extensiones

Transporte de armamento nuclear o convencional de precisión

Su presencia cerca de Venezuela constituye un mensaje militar significativo en un momento de creciente fricción geopolítica.