Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

La Habana, Cuba — Una persona falleció este lunes tras un incendio registrado en un apartamento de un edificio ubicado en Lombillo 792, entre Hidalgo y Estancia, en el Consejo Popular Plaza, perteneciente al municipio Plaza de la Revolución.
Una persona murió en un incendio en un edificio de Plaza de la Revolución, en La Habana. Bomberos y autoridades investigan las causas del siniestro y atienden a los afectados.
Las autoridades investigan las causas del siniestro, según confirmó el Consejo de la Administración local.
El fuego se desató a finales de la mañana, lo que provocó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos de Cuba y de especialistas del Ministerio del Interior (Minint), quienes trabajan para determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales.
De acuerdo con la información oficial publicada en redes sociales, las autoridades actuaron de manera inmediata para controlar la situación y evitar la propagación del fuego a otros inmuebles aledaños.
En el lugar del incidente se presentaron representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno municipal, funcionarios de Salud Pública y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el objetivo de coordinar acciones de apoyo, atención a los afectados y garantizar el control del área.
El Consejo de la Administración ofreció un mensaje de condolencias a los familiares y allegados de la víctima:
“Lleguen nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la persona fallecida”.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del incendio y determinar si existen responsabilidades asociadas al siniestro.
Noticia en desarrollo.
