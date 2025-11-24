americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Plaza de la Revolución

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

Una persona murió en un incendio en un edificio de Plaza de la Revolución, en La Habana. Bomberos y autoridades investigan las causas del siniestro y atienden a los afectados. Noticia en desarrollo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-24 at 5.21.20 PM

La Habana, Cuba Una persona falleció este lunes tras un incendio registrado en un apartamento de un edificio ubicado en Lombillo 792, entre Hidalgo y Estancia, en el Consejo Popular Plaza, perteneciente al municipio Plaza de la Revolución.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, según confirmó el Consejo de la Administración local.

Incendio movilizó a bomberos y fuerzas del Minint

El fuego se desató a finales de la mañana, lo que provocó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos de Cuba y de especialistas del Ministerio del Interior (Minint), quienes trabajan para determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales.

De acuerdo con la información oficial publicada en redes sociales, las autoridades actuaron de manera inmediata para controlar la situación y evitar la propagación del fuego a otros inmuebles aledaños.

Screenshot 2025-11-24 at 5.19.38PM

Presencia de autoridades y coordinación institucional

En el lugar del incidente se presentaron representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno municipal, funcionarios de Salud Pública y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el objetivo de coordinar acciones de apoyo, atención a los afectados y garantizar el control del área.

El Consejo de la Administración ofreció un mensaje de condolencias a los familiares y allegados de la víctima:

“Lleguen nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de la persona fallecida”.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del incendio y determinar si existen responsabilidades asociadas al siniestro.

Noticia en desarrollo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
detienen en cuba a exprofesor espanol condenado por violar a una menor

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

maria victoria gil revela que trabajo como agente de la seguridad del estado en cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
sandro castro pide la pena de muerte para alejandro gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Por Redacción América Noticias Miami
exprofesor espanol condenado por violar a una menor se esconde en cuba bajo una identidad falsa

Exprofesor español condenado por violar a una menor se esconde en Cuba bajo una identidad falsa

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter