Venezuela

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela anunció el viernes un proyecto de ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
La ley de amnistía era una de las principales demandas de la oposición, respaldada por Estados Unidos. Ese pedido se acentuó particularmente después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en un audaz operativo en Caracas el 3 de enero.

Durante la apertura de actividades judiciales del año 2026 --ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los líderes del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral-- la mandataria anunció la decisión de “impulsar una ley de amnistía General que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente” y que con celeridad encargó a sus colaboradores que en “las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional”.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo; que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país... la convivencia entre los venezolanos”, enfatizó.

“Que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela”, señaló. "Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia”, añadió.

Seguidamente, Rodríguez aclaró que la ley de amnistía excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y por violaciones graves a los derechos humanos.

FUENTE: AP

