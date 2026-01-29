americateve

Vigilia de familiares de reos en Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Familiares de reclusos considerados presos políticos celebraron una vigilia en el exterior de la cárcel Rodeo I en Guatire, Venezuela.

Familiares de personas que, según dicen, son presos políticos, participan en una vigilia para pedir la liberación de sus seres queridos, en el exterior de la cárcel Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 23 de enero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Familiares de personas que, según dicen, son presos políticos, participan en una vigilia para pedir la liberación de sus seres queridos, en el exterior de la cárcel Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 23 de enero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Un helicóptero de la policía aterrizó en una base de la Fuerza Aérea en la Ciudad de Guatemala con un cargamento de droga incautado en un puerto del Pacífico guatemalteco.

Pescadores aprovecharon el fenómeno anual que lleva a los peces a nadar río arriba para desovar en el río Magdalena, en Honda, Colombia.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 23 y el 29 de enero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

