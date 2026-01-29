americateve

Caribes recortan distancia en la final de Venezuela

Los Caribes de Anzoátegui respondieron en casa y recortaron distancia en la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al remontar con un racimo de seis carreras en el quinto inning para imponerse el jueves 9-7 a los Navegantes del Magallanes, y poner la serie 2-1.

Magallanes había tomado el control temprano del juego. En el cuarto episodio armó un ataque de tres anotaciones, coronado por un doble de dos carreras de Tucupita Marcano para irse al frente.

La respuesta de Caribes llegó en la quinta entrada, cuando desataron su ofensiva ante el pitcheo naviero. Carlos Mendoza conectó un sencillo impulsor de dos carreras, Hernán Pérez sacudió un jonrón de dos anotaciones y Antonio Piñero añadió un doble remolcador para destacarse en el rally de seis carreras que cambió el rumbo del encuentro.

Con la victoria, los Caribes evitaron caer en un déficit mayor en la serie al mejor de siete y mantienen vivas sus aspiraciones de título, mientras que Magallanes dejó escapar la oportunidad de tomar una delantera más cómoda.

_____

FUENTE: AP

