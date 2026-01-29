americateve

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal de la industria petrolera

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas, crearía oportunidades para la inversión extranjera y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

Trabajadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA se manifiestan para respaldar un proyecto de ley de reforma petrolera propuesto por la presidenta interina Delcy Rodríguez para flexibilizar el control estatal y abrir la industria a la inversión privada y extranjera en Caracas, Venezuela, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
La reforma de la ley –que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial— se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un audaz operativo en Caracas.

El gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano; así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación, se informó.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley será “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. Es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, aseveró.

FUENTE: AP

