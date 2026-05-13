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Varsho pega grand slam en la 10ma y Azulejos vencen a Rays por 5-3

TORONTO (AP) — Daulton Varsho conectó un grand slam cuando había un out en la décima entrada para darles el miércoles a los Azulejos de Toronto una victoria por 5-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Daulton Varsho, de los Azulejos de Toronto, dispara un grand slam para definir el juego ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 13 de mayo de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Daulton Varsho, de los Azulejos de Toronto, dispara un grand slam para definir el juego ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 13 de mayo de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Varsho envió un lanzamiento 2-2 de Aaron Brooks (0-1) al bullpen de Toronto en el jardín izquierdo para poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas de los Azulejos. Varsho suma seis grand slams en su carrera y tiene un promedio de bateo de por vida de .321 (18 de 56) con las bases llenas.

Después de que Ben Williamson y el cubano Yandy Díaz impulsaron carreras con sencillos para Tampa Bay en la parte alta de la décima ante Jeff Hoffman (2-2), Toronto llenó las bases para Varsho cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Kazuma Okamoto recibieron bases por bolas con un out.

Los Rays igualaron su máximo número de la temporada al otorgar 10 bases por bolas.

Okamoto empató el juego 1-1 por Toronto en la octava entrada con un elevado de sacrificio. Richie Palacios conectó un sencillo impulsor por Tampa Bay en la séptima.

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FUENTE: AP

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