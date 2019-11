José Daniel Ferrer habría denunciado desde la cárcel 'torturas y riesgos para su vida'

Según CPD, un perito calígrafo, que trabaja diariamente para fuerzas policiales y con más de diez años de experiencia, ha emitido un informe favorable respecto a la escritura y autenticidad del mensaje.

De acuerdo con la carta, Ferrer García se habría declarado en huelga de hambre y sed.

"En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro [sic]", dice textualmente la breve misiva.

CPD alertó: "A pesar de haber hecho todo lo que está en nuestras manos para comprobar la autenticidad de la carta, no podemos guiarnos por un escrito del que pudiera caber cualquier tipo de manipulación estatal, por lo que solo el contacto con José Daniel puede dar crédito final a su estado y situación".

Lamentó que "el contacto y la información siguen siendo negados por el Gobierno de Cuba a su familia, a pesar del mandato radical de las Naciones Unidas al respecto, además de las exigencias de Amnistía Internacional, las de Freedom House, las de la Organización de Estados Americanos y una infinidad de instituciones, organismos, estados, (…) y voces del mundo entero, entre las que aún está ausente la Unión Europea".

Según la ONG, ha recibido en paralelo "otros escritos por parte de terceros que corroborarían la situación en la prisión, es decir, un estado lamentable y una situación de grave peligro" para el líder de la UNPACU, "así como la negación de tratamiento médico de sus dolencias".

"Sin embargo, no podemos atenernos a la veracidad de éstos, y solo pueden servir para que se exija el régimen de Cuba que aclare el estado de José Daniel mediante el acatamiento de las exigencias emitidas en la carta enviada a Cuba sobre José Daniel Ferrer el día 29 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas, a las que está obligada como Estado firmante y ratificador del Convenio de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzosas", añadió.

DIARIO DE CUBA recibió el informe pericial emitido por Fernando Andrés Asorey, calígrafo público argentino, dirigido a la activista Ana Belkis Ferrer García.

En este, el experto concluyó que "la firma y escritura que conforman la notas manuscritas atribuidas a José Daniel Ferrer García poseen comunidad caligráfica con las firmas y escrituras aportadas en carácter de patrón de comparación".

El coordinador nacional de la UNPACU y otros tres activistas cumplen este viernes un mes de detención en alguna prisión de Santiago de Cuba luego del asalto ejecutado por fuerzas del régimen a las tres sedes de la organización en el barrio de Altamira el pasado 1 de octubre.