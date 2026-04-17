Unos 15 latinoamericanos deportados desde EEUU llegaron a Congo, dice abogada

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Es el último ejemplo de cómo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza acuerdos con países africanos para acelerar la expulsión de migrantes.

Todos los deportados son de América Latina y el gobierno congoleño prevé que permanezcan en el país por un breve periodo de tiempo, declaró a The Associated Press la abogada estadounidense Alma David.

Todos los deportados recibieron protección legal de jueces en Estados Unidos que impedía su devolución a sus países de origen, indicó David.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP