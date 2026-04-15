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Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Informe de la Administración TRUMP señala que hasta 5,000 cubanos habrían sido reclutados para combatir junto a Rusia en Ucrania

Trump Ucrania

Administración TRUMP que Cuba apoya a Rusia en Ucrania con miles de combatientes, según informe

Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre el papel de Cuba en la guerra de Ucrania.

Un informe del Departamento de Estado, citado por Axios, sostiene que el régimen cubano habría facilitado o permitido el reclutamiento de hasta 5,000 combatientes para apoyar a Rusia en el conflicto.

Mercenarios Cubanos

Sospechas de apoyo indirecto

Aunque el documento reconoce que no existe evidencia pública de un envío oficial de tropas, señala que hay indicios relevantes de que La Habana no impidió el reclutamiento de sus ciudadanos.

Funcionarios estadounidenses afirman que el gobierno cubano no ha protegido a sus ciudadanos de ser utilizados en la guerra.

mercenarios cubanos.png

Cubanos en el frente

Según estimaciones citadas en el informe:

Entre 1,000 y 5,000 cubanos habrían participado en el conflicto

Serían uno de los principales grupos extranjeros en apoyo a Rusia

Fuentes ucranianas apuntan a presencia directa en zonas de combate

Impacto geopolítico

El tema ya llegó al Congreso de EE.UU., donde legisladores han expresado preocupación por el papel de Cuba en el escenario internacional.

El informe también menciona apoyo diplomático y político de La Habana a Moscú.

Antecedentes del caso

El reclutamiento de cubanos salió a la luz en 2023, cuando medios internacionales reportaron operaciones activas para captar combatientes.

El gobierno cubano afirmó haber abierto investigaciones y procesado a decenas de implicados, aunque Washington cuestiona la transparencia de esos procesos.

Escalada de tensiones

El señalamiento se produce en medio de un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, en un contexto de creciente presión diplomática y económica.

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