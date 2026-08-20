americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Unidad del Ejército de EEUU ofrece incentivo para jugar videojuego a soldados que se reenlisten

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP) — Una unidad del Ejército de Estados Unidos ofrece a sus miembros una bonificación especial si vuelven a enlistarse pronto: cuatro días libres adicionales programados en torno al lanzamiento en noviembre del videojuego “Grand Theft Auto VI”.

ARCHIVO – Un letrero fuera de la puerta principal de Fort Stewart, Georgia, el 6 de agosto de 2025. (AP Foto/Russ Bynum, Archivo)
ARCHIVO – Un letrero fuera de la puerta principal de Fort Stewart, Georgia, el 6 de agosto de 2025. (AP Foto/Russ Bynum, Archivo) AP

Los comandantes del 9no Batallón de Ingenieros de Brigada, con base en Fort Stewart, Georgia, creen que el tiempo libre para disfrutar de la más reciente entrega de la serie “Grand Theft Auto” —en la que los jugadores cometen robos de autos, se enfrentan a la policía en tiroteos e intentan audaces atracos— convencerá a algunos soldados de extender sus compromisos militares.

Se espera que el lanzamiento del videojuego, previsto para el 19 de noviembre, sea uno de los mayores acontecimientos de entretenimiento del año. La editora del juego, Take-Two Interactive, no ha divulgado cifras de ventas de las preventas, pero el director ejecutivo, Strauss Zelnick, las calificó recientemente de “sin precedentes y asombrosas”.

Un asesor de carrera del batallón de ingenieros del Ejército ideó la propuesta junto con los comandantes para vincular un incentivo de retención al lanzamiento del juego, en parte para recordarles a los soldados que se acercan sus fechas para volver a enlistarse, explicó la teniente coronel Angel Tomko, portavoz de Fort Stewart.

“La idea era tener un programa de incentivos único que conecte con lo que les interesa a los soldados”, señaló Tomko en un comunicado enviado el jueves a The Associated Press.

Los comandantes del batallón escribieron en un memorando a los soldados que quienes firmen contratos para enlistarse de nuevo antes del 14 de noviembre recibirían “un pase especial de 4 días”.

“Este pase especial está diseñado específicamente para coincidir con el muy esperado lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI”, escribió el comandante del batallón, el teniente coronel Ryan Hodgson.

Tomko confirmó la autenticidad del memorando del 28 de julio, que fue fotografiado y publicado en internet.

Indicó que al menos 20 de los 130 soldados elegibles se han inscrito para recibir la bonificación. Para calificar, deben comprometerse a servir al menos dos años más con el uniforme.

La expectación por “Grand Theft Auto VI” ha ido en aumento desde 2023, cuando su primer avance cinematográfico mostró el regreso a la ficticia Vice City de la serie —un análogo satírico de Miami— y una franja ampliada de escenarios inspirados en Florida que incluyen pantanos infestados de caimanes.

Como muestra del furor, la desarrolladora Rockstar Games planea presentar la jugabilidad la próxima semana en un tráiler extendido en Netflix. El lanzamiento se vio adelantado cuando varios hackers filtraron en internet esta semana lo que parecía ser metraje del juego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

Destacados del día

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter