DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

Daniel Llorente , el activista cubano conocido como “El Hombre de la Bandera” por protagonizar una de las protestas individuales más recordadas contra el régimen cubano, regresó a la isla después de haber sido expulsado del país en 2019.

Su vuelta a Cuba ha generado sorpresa por el giro que ha experimentado su discurso. Llorente, que durante años fue identificado como perseguido político y símbolo de oposición al castrismo, ahora se presenta públicamente como profeta y mensajero de Jesucristo , con un discurso centrado en la fe, la unidad y la reconciliación entre los cubanos.

El propio activista explicó en redes sociales su regreso y aseguró que hasta el momento no ha enfrentado represalias de las autoridades.

El nombre de Daniel Llorente alcanzó notoriedad internacional el 1 de mayo de 2017 .

Durante el acto oficial por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución de La Habana, Llorente irrumpió corriendo frente a la tribuna donde se encontraban Raúl Castro y otros altos dirigentes del Gobierno cubano .

Lo hizo portando una gran bandera de Estados Unidos .

La protesta fue rápidamente interrumpida por agentes de seguridad, que lo redujeron y retiraron del lugar.

Las imágenes recorrieron el mundo y convirtieron a Llorente en una de las figuras más reconocibles de las protestas individuales contra el régimen.

Fue expulsado de Cuba en 2019

Tras aquel episodio, Llorente enfrentó un prolongado periodo bajo custodia de las autoridades cubanas.

Finalmente, en 2019 salió de Cuba rumbo a Guyana, en unas circunstancias que él y organizaciones opositoras describieron como un destierro.

Su regreso actual resulta especialmente llamativo precisamente por esos antecedentes.

Después de años fuera del país, el hombre que protagonizó aquel desafío público frente a la cúpula del poder cubano ha conseguido volver a entrar en la isla.

Ahora se presenta como “profeta”

El cambio más significativo no es únicamente su regreso, sino el discurso que actualmente promueve.

Llorente se autodefine como profeta y asegura que su misión está relacionada con Jesucristo.

Según explicó en sus publicaciones, su regreso pretende llevar un mensaje de unidad, fe y reconciliación entre los cubanos.

Una de las frases que utiliza para resumir esa nueva etapa es:

“Cristo, Cuba es tu casa”.

El mensaje representa un cambio sustancial respecto a la imagen política que lo convirtió en una figura conocida dentro y fuera de Cuba.

Asegura sentirse protegido por Dios

Llorente también se ha referido a la posibilidad de enfrentar nuevamente problemas con las autoridades cubanas.

Según sus declaraciones, ha podido entrar y permanecer en el país sin incidentes y atribuye esa circunstancia a su fe.

El activista asegura sentirse “ungido” por el poder de Dios y de Jesucristo.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, no se han reportado públicamente acciones de las autoridades contra él desde su regreso.

Su vuelta genera interrogantes entre los cubanos

La reaparición de Llorente en territorio cubano ha despertado inevitablemente preguntas sobre las circunstancias que hicieron posible su retorno.

Su historial como opositor y la espectacular protesta de 2017 contrastan con su presencia actual en la isla.

También genera debate su nuevo discurso, mucho más centrado en la religión y la reconciliación que en la confrontación política que caracterizó su imagen pública años atrás.

De símbolo opositor a predicador de reconciliación

La trayectoria de Daniel Llorente presenta así un giro inesperado.

En 2017 quedó inmortalizado corriendo con la bandera estadounidense frente a Raúl Castro y la dirigencia cubana.

Dos años después terminó fuera del país.

Ahora vuelve a Cuba presentándose no principalmente como opositor político, sino como mensajero cristiano que asegura buscar la reconciliación entre los cubanos.

Su retorno abre una nueva etapa en la historia de un hombre cuya imagen quedó asociada durante años a uno de los desafíos públicos más simbólicos contra el Gobierno cubano.

Por ahora, queda por conocer cuánto tiempo permanecerá en la isla, qué actividades realizará y cómo reaccionarán las autoridades ante su presencia y sus nuevas declaraciones.