EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Estados Unidos amplió este jueves su ofensiva de sanciones contra estructuras y funcionarios del Gobierno cubano al incluir en su lista de personas bloqueadas a Fernando González Llort , presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y exintegrante de la denominada Red Avispa .

La medida también alcanza a Noemí Rabaza Fernández , vicepresidenta primera del ICAP, y Leima Martínez Freire , directora para Norteamérica de la institución.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , adscrita al Departamento del Tesoro, incorporó individualmente a los tres funcionarios a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), identificándolos por su vinculación con el ICAP.

Las designaciones forman parte de una nueva ronda de medidas de Washington contra Cuba que también alcanzó a ocho empresas estatales y al Ministerio de la Construcción (MICONS) .

La figura más conocida de las tres nuevas designaciones es Fernando González Llort, actual presidente del ICAP.

González fue uno de los integrantes de la Red Avispa , una estructura de inteligencia cubana desmantelada por las autoridades estadounidenses en Florida a finales de la década de 1990.

Fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con sus actividades como agente cubano y, después de cumplir su condena, regresó a la isla.

Desde 2017 encabeza el ICAP, una institución creada en 1960 que oficialmente se dedica a promover las relaciones de solidaridad y amistad de Cuba con organizaciones y movimientos extranjeros.

La sanción llega días después de una felicitación de Díaz-Canel

La nueva designación estadounidense se produce apenas dos días después de que Miguel Díaz-Canel felicitara públicamente a González Llort por su cumpleaños número 63.

El gobernante cubano lo calificó de “Héroe de la República de Cuba” y destacó lo que describió como una vida dedicada a la Revolución.

Díaz-Canel también elogió su trabajo al frente del ICAP.

Ahora González aparece individualmente incluido en la lista SDN del Departamento del Tesoro.

Noemí Rabaza y Leima Martínez también son sancionadas

Washington amplió las medidas a otras dos integrantes de la dirección del organismo.

Noemí Rabaza Fernández ocupa el cargo de vicepresidenta primera del ICAP.

Por su parte, Leima Martínez Freire dirige el área de Norteamérica, una posición directamente relacionada con las actividades de la organización hacia Estados Unidos y Canadá.

Las tres personas fueron identificadas por OFAC como vinculadas a una entidad que ya estaba sometida a sanciones estadounidenses.

Washington ya había sancionado al ICAP en junio

La designación individual de los funcionarios llega después de que Estados Unidos incluyera al propio ICAP en la lista SDN el pasado 4 de junio.

En aquella ronda también fueron sancionados los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Amistur Cuba S.A., Minera La Victoria S.A. y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Washington presentó entonces al ICAP como parte de la estructura utilizada por el Gobierno cubano para desarrollar su proyección e influencia internacional.

La Habana, en cambio, define históricamente al instituto como una organización dedicada a promover la solidaridad internacional con Cuba.

EEUU amplía también las entidades asociadas al ICAP

La actualización de OFAC introdujo además cambios en el registro correspondiente al instituto.

Entre las ubicaciones o estructuras asociadas aparecen ahora la Casa de la Amistad, la Casa Memorial Salvador Allende y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en Artemisa.

Este último ha sido utilizado durante décadas para recibir delegaciones y grupos extranjeros que participan en actividades de solidaridad y programas organizados en Cuba.

¿Qué implica entrar en la lista SDN?

La inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados tiene consecuencias financieras importantes.

En términos generales, los bienes e intereses en propiedad de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos y entidades estadounidenses quedan bloqueados, de acuerdo con las regulaciones aplicables.

También se restringen las transacciones de personas estadounidenses con los designados salvo que exista una licencia o autorización correspondiente.

La inclusión puede tener además efectos internacionales debido a que bancos y otras instituciones financieras revisan habitualmente sus operaciones con personas que aparecen en las listas de OFAC.

Una nueva ronda de sanciones contra Cuba

Las medidas contra los tres dirigentes del ICAP forman parte de una actualización mucho más amplia.

Este jueves, Washington también incorporó a la lista a ocho empresas estatales cubanas vinculadas con sectores como minería, metales, importaciones, transporte y abastecimiento al turismo.

El Ministerio de la Construcción también fue designado.

La actualización de OFAC contiene además sanciones relacionadas con terrorismo, narcotráfico e Irán, aunque esas designaciones se realizan bajo programas y fundamentos jurídicos distintos de los utilizados para los objetivos cubanos.

Washington amplía la presión de instituciones a sus dirigentes

La nueva decisión refleja otro componente de la estrategia estadounidense: después de sancionar determinadas organizaciones, Washington está extendiendo las medidas hacia personas concretas que ocupan posiciones de dirección dentro de ellas.

En el caso del ICAP, la institución estaba sancionada desde junio.

Ahora su presidente, su vicepresidenta primera y la responsable del área de Norteamérica aparecen también individualmente en la lista.

La incorporación de Fernando González Llort, una figura históricamente asociada al enfrentamiento entre los servicios de inteligencia cubanos y Estados Unidos, añade además un fuerte componente simbólico a esta nueva ronda de presión sobre La Habana.