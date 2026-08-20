EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra entidades y funcionarios cubanos , ampliando la presión económica sobre La Habana mediante la incorporación de ocho empresas estatales, el Ministerio de la Construcción (MICONS) y tres personas vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).

Las designaciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , dependiente del Departamento del Tesoro, bajo el marco de la Orden Ejecutiva 14404 , que amplió en mayo las herramientas de Washington para sancionar a personas y entidades vinculadas con el Gobierno cubano.

La actualización anunciada este jueves fue más amplia y también incorporó medidas bajo programas relacionados con terrorismo, narcotráfico e Irán . Esas designaciones responden a bases jurídicas diferentes de las utilizadas específicamente contra Cuba.

La nueva ronda alcanza a compañías estatales que operan en sectores como minería, metales, importaciones, transporte y abastecimiento al turismo.

La inclusión en la lista SDN implica, en términos generales, el bloqueo de bienes e intereses en propiedad que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, sujeto a las regulaciones y licencias aplicables.

EEUU sanciona también al Ministerio de la Construcción de Cuba

Una de las designaciones más significativas de esta ronda es la del Ministerio de la Construcción (MICONS).

La medida puede tener implicaciones más amplias debido a las empresas y estructuras empresariales relacionadas con el organismo.

Según la información proporcionada por OFAC, existe un periodo específico para determinadas operaciones necesarias para que personas o instituciones financieras extranjeras puedan cerrar relaciones comerciales con el MICONS y entidades en las que posea directa o indirectamente al menos el 50 %.

El plazo señalado finaliza el 19 de septiembre de 2026.

La autorización no implica, sin embargo, una liberalización general de operaciones con el ministerio.

OFAC advierte sobre el traslado de activos

El Tesoro también estableció límites sobre lo que puede realizarse durante ese periodo de cierre de operaciones.

OFAC advirtió que devolver activos directamente a una parte sancionada o trasladarlos hacia otra jurisdicción con el objetivo de facilitar posteriormente su utilización podría generar exposición a sanciones.

El margen concedido está destinado esencialmente a permitir una salida ordenada de determinadas relaciones comerciales existentes.

Además, no autoriza operaciones que continúen estando prohibidas para ciudadanos, empresas o instituciones sujetas a jurisdicción estadounidense.

Tres funcionarios del ICAP entran en la lista

Washington también amplió las sanciones sobre personas vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Los tres funcionarios designados son:

Fernando González Llort, presidente del ICAP y uno de los cinco agentes cubanos condenados en Estados Unidos en el caso conocido como la Red Avispa.

Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera de la organización.

Leima Martínez Freire, directora del área de Norteamérica.

El ICAP ya había sido sancionado anteriormente por Washington, pero la nueva actualización amplía el alcance de las designaciones sobre personas y estructuras vinculadas con la institución.

Casa de la Amistad y otros centros vinculados al ICAP

La actualización también incorpora entidades asociadas con el instituto.

Entre ellas aparecen la Casa de la Amistad, la Casa Memorial Salvador Allende y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, ubicado en Artemisa.

La inclusión amplía así el alcance de las restricciones alrededor de la estructura institucional del ICAP.

¿Qué significa aparecer en la lista SDN?

La lista SDN constituye una de las principales herramientas de sanciones financieras utilizadas por Estados Unidos.

Cuando una persona o entidad es designada, sus bienes e intereses en propiedad que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan generalmente bloqueados.

Las personas estadounidenses también tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los sancionados salvo que exista una autorización o excepción aplicable.

Las restricciones pueden generar además importantes consecuencias indirectas debido a que bancos y compañías internacionales suelen revisar sus relaciones comerciales para evitar exposición al sistema de sanciones estadounidense.

La actualización también incluye terrorismo y narcotráfico

La publicación de OFAC de este jueves no estuvo dedicada exclusivamente a Cuba.

El Tesoro incorporó también objetivos bajo programas relacionados con terrorismo y tráfico internacional de drogas, entre otros.

Entre las designaciones aparecen personas y estructuras relacionadas con Hizballah y redes de narcotráfico en Ecuador, según la actualización.

Es importante diferenciar esas medidas: las entidades cubanas no fueron necesariamente sancionadas bajo las mismas autoridades jurídicas utilizadas contra los objetivos relacionados con terrorismo o narcotráfico.

Tercera ronda importante de sanciones en pocas semanas

La decisión profundiza una campaña de presión que Washington ha acelerado durante los últimos meses.

El 6 de agosto, Estados Unidos anunció otra ronda contra entidades y funcionarios vinculados con el aparato militar cubano y la adquisición de armamento extranjero.

Anteriormente, el 23 de julio, Washington había sancionado a otras empresas y funcionarios relacionados con sectores estratégicos de la economía cubana.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, creó un marco específico para ampliar las sanciones contra actores que Washington considera vinculados con la represión en Cuba o con amenazas a la seguridad nacional y política exterior estadounidense.

Washington aumenta la presión sobre sectores estratégicos cubanos

La nueva ronda muestra que las medidas estadounidenses continúan expandiéndose hacia diferentes componentes de la economía estatal cubana.

Minería, metales, importaciones, transporte, turismo y ahora el propio Ministerio de la Construcción aparecen entre los sectores alcanzados.

La inclusión de funcionarios del ICAP extiende además la presión más allá de las empresas y organismos económicos.

Con estas nuevas designaciones, Washington mantiene una estrategia de sanciones progresivas sobre instituciones, empresas y funcionarios vinculados al Estado cubano, mientras advierte también a compañías y entidades financieras extranjeras sobre los riesgos derivados de determinadas operaciones con actores bloqueados.