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Una niña muere y miles de viviendas resultan dañadas por fuertes lluvias en República Dominicana

SANTO DOMINGO (AP) — Las fuertes lluvias en República Dominicana provocaron la muerte de una niña de 2 años, dañaron miles de viviendas y provocaron cortes de energía el miércoles, obligando a las autoridades a suspender las clases en algunas escuelas públicas y privadas.

Los meteorólogos señalaron que en algunas zonas cayeron hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en menos de 24 horas.

“No hay sistema drenaje pluvial que resista en ninguna parte del mundo”, dijo el presidente Luis Abinader.

Jayssi Capellán, funcionaria de prensa de la Defensa Civil, dijo a The Associated Press que la niña de 2 años murió cuando una pared de su casa se derrumbó en Santo Domingo, la capital.

El gobierno también ordenó que los empleados no esenciales trabajaran a distancia, mientras las autoridades advertían sobre inundaciones y posibles deslizamientos de tierra, con más de una docena de provincias bajo alerta, incluida Santo Domingo, que es la zona más afectada.

Listín Diario, un periódico local, informó que más de 20 comunidades quedaron incomunicadas en la provincia de San José de Ocoa, ubicada justo al noroeste de Santo Domingo, después de que un río se desbordó.

Las brigadas también evacuaron a casi una docena de personas mayores a un lugar seguro y rescataron a un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla en la capital, según Defensa Civil.

Las fuertes lluvias comenzaron el lunes y se espera que disminuyan para la noche del miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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