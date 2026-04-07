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Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

EE.UU. e Irán acuerdan alto el fuego de 2 semanas condicionado a reabrir el estrecho de Ormuz

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump ormuz

Washington / Teherán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

El anuncio se produjo apenas horas antes de que venciera el ultimátum de Washington para una acción militar a gran escala contra infraestructuras iraníes.

isla de Kharg

Acuerdo condicionado y presión militar

Trump calificó la medida como un “alto el fuego recíproco”, dejando claro que la suspensión de ataques busca dar tiempo a Teherán para cumplir con la “apertura completa, inmediata y segura” del paso marítimo.

El estrecho de Ormuz canaliza cerca del 20% del petróleo global, lo que convierte el acuerdo en un punto crítico para la estabilidad energética mundial.

Irán confirma y advierte

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la aceptación del acuerdo y anunció el inicio de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán.

Sin embargo, el régimen fue claro:

“Esto no significa el fin de la guerra”.

El acuerdo cuenta con la aprobación del nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Mediación internacional

Las conversaciones fueron facilitadas por Pakistán, incluyendo al primer ministro Shehbaz Sharif y al jefe militar Asim Munir, quienes solicitaron frenar una ofensiva inminente.

Trump aseguró que:

“Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares”.

Escalada previa y tensión global

Horas antes del acuerdo, se registraron ataques a:

Infraestructura energética

Puentes y aeropuertos

Instalaciones petroquímicas

Irán respondió con amenazas a países del Golfo y ataques a objetivos energéticos.

Impacto en el petróleo

El anuncio provocó fuerte volatilidad en los mercados:

WTI cayó hasta un 11%

Brent se ubicó cerca de $109

Reacciones internacionales

La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante la escalada previa:

ONU: “Profundamente preocupada”

Vaticano: calificó las amenazas como “inaceptables”

Qué viene ahora

El acuerdo abre una ventana de negociación basada en una propuesta de 10 puntos que incluye:

Paso seguro por Ormuz

Posible alivio de sanciones

Avance hacia un acuerdo de paz

No obstante, el conflicto sigue activo y el desenlace aún es incierto.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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