Una corte determina que la ley anti LGBTQ+ de Hungría viola el derecho de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que la legislación de Hungría, adoptada en 2021 por el gobierno nacionalista-populista del primer ministro saliente Viktor Orbán, “estigmatiza y margina” a las personas LGBTQ+ y no respeta la prohibición de la UE de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

La ley húngara, que fue ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, prohibía mostrar a menores contenido que represente la homosexualidad o la confirmación de género, además de establecer penas más severas para los delitos de pedofilia.

El gobierno sostuvo que sus políticas, incluida una ley más reciente y una enmienda constitucional que, en la práctica, prohibieron el popular evento del Orgullo en Budapest, buscaban proteger a los niños de lo que denomina “propaganda sexual”.

Pero los críticos de la legislación la han comparado con la ley rusa de propaganda gay de 2013 y afirman que equipara la homosexualidad con la pedofilia. El año pasado, más de 100.000 personas participaron en una marcha del Orgullo en Budapest en desafío a la prohibición del gobierno.

En su fallo, la corte con sede en Luxemburgo determinó que, por primera vez en una acción presentada contra uno de los 27 Estados miembros de la UE, Hungría había violado el Artículo 2 del tratado fundacional del bloque, que define “los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

También concluyó que la ley vulneraba normas relativas a los servicios en el mercado interior de la UE, así como las leyes de protección de datos.

El gobierno de Orbán fue derrotado por amplio margen en las elecciones del 12 de abril por el partido de centroderecha Tisza y su líder, Péter Magyar, lo que puso fin a los 16 años de Orbán en el poder.

Se espera que el gobierno de Magyar asuma el cargo a mediados de mayo y ha prometido adoptar un enfoque más constructivo en su relación con la UE.

Durante su campaña electoral, Magyar se mostró cauto a la hora de involucrarse en el debate de guerra cultural de Orbán sobre los derechos LGBTQ+. Pero en su discurso de victoria del 12 de abril, manifestó que Hungría se convertiría en un país “donde nadie sea estigmatizado por amar a alguien de manera diferente a la mayoría”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP