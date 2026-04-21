americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una corte determina que la ley anti LGBTQ+ de Hungría viola el derecho de la UE

BUDAPEST, Hungría (AP) — La legislación húngara que prohíbe la disponibilidad de contenido LGBTQ+ para menores viola el derecho de la Unión Europea e incumple un tratado fundamental que garantiza el respeto de los derechos humanos y la igualdad, dictaminó el martes el tribunal del bloque.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que la legislación de Hungría, adoptada en 2021 por el gobierno nacionalista-populista del primer ministro saliente Viktor Orbán, “estigmatiza y margina” a las personas LGBTQ+ y no respeta la prohibición de la UE de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

La ley húngara, que fue ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, prohibía mostrar a menores contenido que represente la homosexualidad o la confirmación de género, además de establecer penas más severas para los delitos de pedofilia.

El gobierno sostuvo que sus políticas, incluida una ley más reciente y una enmienda constitucional que, en la práctica, prohibieron el popular evento del Orgullo en Budapest, buscaban proteger a los niños de lo que denomina “propaganda sexual”.

Pero los críticos de la legislación la han comparado con la ley rusa de propaganda gay de 2013 y afirman que equipara la homosexualidad con la pedofilia. El año pasado, más de 100.000 personas participaron en una marcha del Orgullo en Budapest en desafío a la prohibición del gobierno.

En su fallo, la corte con sede en Luxemburgo determinó que, por primera vez en una acción presentada contra uno de los 27 Estados miembros de la UE, Hungría había violado el Artículo 2 del tratado fundacional del bloque, que define “los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

También concluyó que la ley vulneraba normas relativas a los servicios en el mercado interior de la UE, así como las leyes de protección de datos.

El gobierno de Orbán fue derrotado por amplio margen en las elecciones del 12 de abril por el partido de centroderecha Tisza y su líder, Péter Magyar, lo que puso fin a los 16 años de Orbán en el poder.

Se espera que el gobierno de Magyar asuma el cargo a mediados de mayo y ha prometido adoptar un enfoque más constructivo en su relación con la UE.

Durante su campaña electoral, Magyar se mostró cauto a la hora de involucrarse en el debate de guerra cultural de Orbán sobre los derechos LGBTQ+. Pero en su discurso de victoria del 12 de abril, manifestó que Hungría se convertiría en un país “donde nadie sea estigmatizado por amar a alguien de manera diferente a la mayoría”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter