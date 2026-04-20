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Una canadiense muerta y seis heridos en tiroteo en turísticas ruinas de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una mujer canadiense murió y otras seis personas resultaron heridas durante un tiroteo en una zona turística mexicana, informaron el lunes las autoridades.

ARCHIVO - La Pirámide de la Luna, a la izquierda, y la Pirámide del Sol, al fondo a la derecha, se ven junto con estructuras más pequeñas en Teotihuacán, México, el 19 de marzo de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)
ARCHIVO - La Pirámide de la Luna, a la izquierda, y la Pirámide del Sol, al fondo a la derecha, se ven junto con estructuras más pequeñas en Teotihuacán, México, el 19 de marzo de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) AP

El incidente tuvo lugar en la mañana en la zona arqueológica de Teotihuacán, al noreste de la capital mexicana, donde un hombre realizó varios disparos, dijo la Secretaría de Seguridad federal en un comunicado. En el ataque también murió el agresor de un disparo autoinfligido.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

En videos difundidos en las redes sociales se observa a un hombre que desde una de las antiguas pirámides comienza a disparar mientras decenas de turistas se esconden entre las ruinas prehispánicas y otros comienzan a correr.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

FUENTE: AP

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