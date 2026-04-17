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Un mono en México, elecciones en Perú y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Yiju, una cría de mono que se aferra a un perro de peluche como sustituto de su madre, se ganó el corazón de todos en Guadalajara, México. Los peruanos acudieron a las urnas para elegir a su noveno presidente en 10 años.

Una cría de mono, llamada Yuji, toma leche mientras se recupera en un centro de cuidados especiales en el zoo de Guadalajara, México, el 15 de abril de 2026. (AP Foto/Refugio Ruiz)
Una cría de mono, llamada Yuji, toma leche mientras se recupera en un centro de cuidados especiales en el zoo de Guadalajara, México, el 15 de abril de 2026. (AP Foto/Refugio Ruiz) AP

En Colina, Chile, peregrinos a caballo participaron en la Fiesta de Cuasimodo, una procesión que se celebra una semana después del Domingo de Pascua y que acompaña a los sacerdotes de dan comunión a los pobres.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 10 y el 16 de abril de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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